你們想要看的對決來了，Volkswagen八代Golf GTI vs Ford Focus ST vs Skoda Octavia RS
你們想要看的對決來了，Volkswagen八代Golf GTI vs Ford Focus ST vs Skoda Octavia RS
Carture 車勢文化
calendar_today2020-12-14 14:25:30
Volkswagen Golf GTI可說是車壇最具代表性鋼砲車款，至今也推出至第八代車型，而它的競爭對手Ford Focus ST也推出最新第四代車型，如今兩車終於要在直線上一決高下，並且還找來有著與Golf GTI相同性能的Skoda Octavia RS，究竟誰能率先衝過終點線？
現今車壇最具代表性鋼砲莫過於Volkswagen Golf GTI，該車目前已推出至第八代車型，動力方面依舊搭載2.0升渦輪引擎，具有245hp/37.7kgm最大輸出，而Golf GTI市場最直接的競爭對手Ford Focus ST也在2019年推出最新世代車型，動力部分搭載2.3升渦輪引擎，有著比Golf GTI更強的280hp/42.8kgm輸出。為了測試比較兩車究竟誰才是最強鋼砲，外媒便安排Golf GTI與Focus ST來場直線對決，從帳面數據來看Focus ST贏面很大。然而除了Golf GTI與Focus ST外，亦找來有著與Golf GTI相同性能的Skoda Octavia RS加速比賽，究竟這場比賽誰能率先衝過終線？影片來源carwow