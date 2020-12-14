影／精障婦失蹤20年　警「緝」而不捨　母女終相聚

皇天不負苦心人！員林市67歲婦人高楊失蹤20年，員林警分局執行失蹤人口協尋專案，說服家人採集DNA，透過DNA比對等新興科技突破盲點，發現成了遊民的高楊，被送到花蓮玉里醫院安置，母女2人相擁而泣，同行員警貼心準備蛋糕與家屬一同慶祝，現場氣氛溫馨。

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▲長期扶助弱勢族群的彰化縣議員張雪如將協助高婦處理後續。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

× ▲長期扶助弱勢族群的彰化縣議員張雪如將協助高婦處理後續。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

員林分局偵查隊長鐘振邦說，日前員林警方剛偵破失蹤16年原來早已慘遭殺害的白骨桶屍命案，近日再度以偵辦重大刑案的精神、能量，清查轄內失蹤人口，採用新興科技突破盲點，警方清查出員林市婦人高楊育有1子2女，因患有精神疾病，2000年就被家人報失蹤，多年來家人仍對她存有一線希望。

承辦員警獲報訪查當時失蹤情形，並追查高婦生活交往狀況，清查其名下電話、勞健保資料、車輛登記、交通違規、出入境紀錄及金融帳戶開戶狀況，惜均無所獲。時間就這麼過二十年，上月全國人口普查期間，高婦失蹤案重啟爐灶調查，警方高婦家屬同意，採集DNA比對。

▲高楊有精神障礙，2000年4月23日走失，家屬在5月6日報案失蹤，被宣告死亡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

× ▲高楊有精神障礙，2000年4月23日走失，家屬在5月6日報案失蹤，被宣告死亡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

高婦長女說，其母因精神狀態不穩定，以往常走失，還曾從員林走路回到台北市的娘家，走了一個月，以前父親還在時，母親走失了，父親都會找回來，但母親20年前走後，父親找母親找了兩年後就去世，家裡就剩她和弟弟及妹妹，而她的弟妹又分別患有輕度及中度智能障礙。

警方表示，高楊女士（67歲）有精神障礙，2000年4月23日走失，家屬在5月6日報案失蹤，幫助協尋多年均無所獲，近日透過DNA比對，發現她目前安置在衛服部花蓮縣玉里醫院新興分院化名為「社遊琴」之遊民，立刻通知子女前往相認。

▲員林警分局清查轄內失蹤人口，透過DNA比對等新興科技突破盲點，找到被安置花蓮玉里醫院的高婦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

× ▲員林警分局清查轄內失蹤人口，透過DNA比對等新興科技突破盲點，找到被安置花蓮玉里醫院的高婦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

高女表示，這麼多年來，她很思念母親，但父親走後，她和弟妹也要生活下去，實在沒辦法再去找母親，而他們早已搬離原來的家，且老家現已成廢墟，她和弟弟在台中市租屋同住，她很開再找到母親，但目前沒能力照顧母親，只能期盼社福機構幫忙協助後續處理。