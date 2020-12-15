特企／冬令營課堂渡假正夯　手作VR眼鏡 打造環遊世界FU

2020隨著疫情的影響已經快一年無法出國了，那種乘著飛機翱翔世界的心情在我們心中已漸漸模糊，渴望遠行的心卻不停的蠢蠢欲動，我們將Staycation轉換成為Classcation，課堂渡假將成為2021年冬令營中最時尚的選擇。

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今年寒假，專門規劃創意課程的優達創意教育中心，針對無法出國的國小學童，特地精心企劃了以環遊世界為主題的冬令營隊，打造多款適合小朋友參加的課堂渡假行程，像是「世界旅行家」營隊就是透過專業課程設計，讓大家重溫拿著護照登機到世界各地遊玩的心。這些寒假營隊不但設計了課堂護照、模擬簽證櫃台、入出境戳章，擬真出國的情境，更透過課程規劃讓學童探索世界各國的特色文化，並結合了STEAM各項領域，激發學生們探索世界的欲望，再加上首創自己動手做的VR眼鏡，讓國外壯闊景象栩栩如生展現眼前，雖然不能出國，但大大滿足了所有人探索世界的心。

世界旅行家的課程非常生動，行程包括從一開始的登機報到，緊接著介紹旅行需要注意的經緯度和時區轉換，非洲荒野冒險，寒冷的極地和東印度群島，老師會以淺顯易懂的教學配合各種文化知識的介紹，像是非洲動物標本製作、極地的熱交換作用、大航海時期的冒險故事，還會有認識香料跟製作專屬咖哩粉來了解味道及濃度等科學知識，每堂課都有生動的活動文化體驗跟手動勞作，所有小朋友在課堂就能感受到豐富的全世界。





除了世界旅行家外，也規劃了各式生動活潑的寒假營隊，像是以創意科學為主題的貓頭鷹科學偵探社及FunForScience-科學實境show；或是以趣味數學的童話故事學數學、動物理財大亨和結合時下最流行的數學實境解謎；而今年更在中部地區的東海大學開設了適合國小1~4年級的世界旅行日誌，讓中部地區也能體驗環遊世界的樂趣。

優達創意教育中心成立已超過十年，我們致力兒童創意啟發，以活潑生動的主題營造、多元有趣的教具操作及嚴謹認真的師資培訓，打造最佳學習情境，架構扎實知識基礎。優達創意教育中心在今年寒假以打造創意營隊最重要的任務，我們想保有孩子的想像力，培育國家未來的競爭力，就是我們努力的目標。