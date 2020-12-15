打胰島素代表糖尿病惡化？提早對症下藥 穩定控糖

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七十多歲的福伯（化名）有一次因為覺得口渴得相當嚴重，趕緊到診所尋求治療；結果一測血糖，數值竟然高達1429mg/dl，更令人驚訝的是，福伯根本不知道自己罹患糖尿病；醫師見狀不敢大意，趕緊將福伯留在診所，緊急施打胰島素降血糖。
經過一天下來穩定輸送胰島素後，福伯血糖值已經降到500 mg/dl以下；院方也特別要求福伯隔天仍應到診所繼續施打胰島素；隔天空腹時血糖值為356mg/dl；持續施打到第二周後，血糖值已經降到120mg/dl左右。經過三個月胰島素持續治療，福伯現在甚至不需要施打胰島素，只要口服降血糖藥就能夠穩定血糖。
「福伯也算運氣好，本身身體狀況還不錯，血壓也很穩定；治療當天我看到胰島素施打的效果，就知道福伯的糖尿病還有希望。」收治福伯的知名診所院長吳震世說，台灣第二型糖尿病患中部分是胰島素阻抗型，也就是對胰島素不敏感，這時候胰島素介入治療的時機點就非常重要。
胰島素最重要的作用就是降低血糖，減少胰臟細胞因為長時間維持高血糖值所可能產生的傷害。吳震世醫師指出，包括第一型糖尿病、孕婦、血糖值過高、糖尿病症狀明顯、剛診斷且血糖超級高的患者，都是適合施打胰島素的族群。但可惜的是，台灣糖尿病友多半都不願意在一開始就施打胰島素。
「根據我自己的臨床經驗，害怕打針、打針不方便、怕一輩子都要依靠胰島素等是病友拒絕胰島素治療的三個主要原因。」吳震世醫師分析，其實這些因素在傳統胰島素治療時確實對病友有些麻煩，但現在透過劑型的改進，已經大幅改善這些缺點。
「現在不僅有長、短效劑型，甚至還有混和的針劑；此外，也有合併胰島素與腸泌素的雙效針劑，對於病友來說，選擇性更多，控制效果也更好。」此外，吳震世醫師也特別強調治療團隊的重要性。「在專業的個管師、營養師協助下，除了定期舉辦病友會分享經驗外，也會透過各種追蹤管道跟病友保持聯繫；讓病友在施打過程中，可以感受到治療團隊的支持，並降低使用藥物的疑慮，通常這樣下來，病友看到胰島素治療效果後，對於針劑的接受度就高出許多。」
「特別是糖尿病的併發症在早期難以察覺，千萬不要等到嚴重的併發症出現才想要來控制。」除了注意血糖變化，吳震世醫師提醒，餐前和餐後2小時的血糖值差距最好能控制在30到60mg/dl以內，以免過大的血糖變化，造成傷害血管內皮細胞，反到會增加心血管疾病風險。
吳震世醫師最後也強調，糖尿病友對自己的疾病一定要有病識感，了解之後才能知道治療與控制疾病的重要性。等到嚴重併發症出現才想控制疾病時，多半已經錯過最佳的治療時機；也呼籲患者遵循醫囑及時使用胰島素，控糖才能事半功倍，輕鬆控制糖尿病。
MAT-TW-2001166-1.0-11/2020
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