罹癌是因為運氣不好？醫指３大原因，了解自己更有助防癌。

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罹癌是因為運氣不好？醫指癌症常見3大原因
元鼎診所院長曾嶔元醫師表示，罹患癌症主要有三大類原因，除了運氣不好以外，也包括遺傳因素和環境因素。遺傳因素如日前影星安潔莉娜瓊斯罹患乳癌的案例就屬於遺傳因素，其占約5%~10%。環境因素如長期抽菸形成的肺癌等，其占約30%。至於運氣方面醫師則表示，有些癌症患者它既沒有接觸相關的環境因素，也沒有遺傳的因子，確切的原因也找不到，姑且歸類在運氣不好。
防癌不用靠運氣，了解自己更有助防癌
防範癌症，不少民眾會依照家族史透過健檢了解罹癌的可能，或者是透過觀察飲食、生活、環境等推測自己是否有相關風險，這兩種方式是以往最基本的防癌方式。不過在醫學進步的現代，其實有第三種方式。曾嶔元醫師表示，隨醫學的進步，近年講究精準醫學，如基因檢查，可透過基因、遺傳等資訊，了解身體有何種缺陷或弱點，如此便有助於超前部署，防患於未然。
檢查從何處開始？2大方向更有助檢測
不過不論是癌症或是疾病種類都相當多，相信民眾也會納悶該從哪裡開始檢查起？對此醫師則建議，可從前述的遺傳因素及環境因素做初步的評估，推測自己最有可能的方向以此做檢測。其次可以評估哪一種是最普遍、最常見且自己也擔心的。例如壯年族群經常就會擔心因為心臟問題一覺不醒，那麼就可以對心臟做檢查。而蟬聯十大癌症之首的大腸癌，也是不少人所擔心的，也可以從這開始做檢查。
醫師表示，不論是防範疾病或癌症，能在發生之前就先做好防範，這是最好的預防做法，是一級預防。建議民眾平時就應多了解並觀察自己，了解家族史對自己的影響，以及觀察自己周遭的環境因素並從中預防。
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