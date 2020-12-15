罹癌是因為運氣不好？醫指３大原因，了解自己更有助防癌。

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

罹癌是因為運氣不好？醫指３大原因，了解自己更有助防癌。

今健康

calendar_today2020-12-15 13:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
從日常生活身邊的親友來看，或許不少人會認為罹癌的機率不低，有得人甚至可能認為罹癌與否看運氣，運氣不好癌症就可能找上門。先不論運氣，以科學、醫學的角度來看，癌症也是和基因有所關聯的。究竟罹癌和哪些因素有關？來看醫師怎麼說！
我是廣告 請繼續往下閱讀

罹癌是因為運氣不好？醫指癌症常見3大原因

元鼎診所院長曾嶔元醫師表示，罹患癌症主要有三大類原因，除了運氣不好以外，也包括遺傳因素和環境因素。遺傳因素如日前影星安潔莉娜瓊斯罹患乳癌的案例就屬於遺傳因素，其占約5%~10%。環境因素如長期抽菸形成的肺癌等，其占約30%。至於運氣方面醫師則表示，有些癌症患者它既沒有接觸相關的環境因素，也沒有遺傳的因子，確切的原因也找不到，姑且歸類在運氣不好。


#罹癌 #癌症 #十大癌症 #基因檢測 #精準醫學 #基因 #遺傳 #曾嶔元
#罹癌 #癌症 #十大癌症 #基因檢測 #精準醫學 #基因 #遺傳 #曾嶔元



防癌不用靠運氣，了解自己更有助防癌


防範癌症，不少民眾會依照家族史透過健檢了解罹癌的可能，或者是透過觀察飲食、生活、環境等推測自己是否有相關風險，這兩種方式是以往最基本的防癌方式。不過在醫學進步的現代，其實有第三種方式。曾嶔元醫師表示，隨醫學的進步，近年講究精準醫學，如基因檢查，可透過基因、遺傳等資訊，了解身體有何種缺陷或弱點，如此便有助於超前部署，防患於未然。


#罹癌 #癌症 #十大癌症 #基因檢測 #精準醫學 #基因 #遺傳 #曾嶔元
#罹癌 #癌症 #十大癌症 #基因檢測 #精準醫學 #基因 #遺傳 #曾嶔元



檢查從何處開始？2大方向更有助檢測


不過不論是癌症或是疾病種類都相當多，相信民眾也會納悶該從哪裡開始檢查起？對此醫師則建議，可從前述的遺傳因素及環境因素做初步的評估，推測自己最有可能的方向以此做檢測。其次可以評估哪一種是最普遍、最常見且自己也擔心的。例如壯年族群經常就會擔心因為心臟問題一覺不醒，那麼就可以對心臟做檢查。而蟬聯十大癌症之首的大腸癌，也是不少人所擔心的，也可以從這開始做檢查。


醫師表示，不論是防範疾病或癌症，能在發生之前就先做好防範，這是最好的預防做法，是一級預防。建議民眾平時就應多了解並觀察自己，了解家族史對自己的影響，以及觀察自己周遭的環境因素並從中預防。


#罹癌 #癌症 #十大癌症 #基因檢測 #精準醫學 #基因 #遺傳 #曾嶔元
#罹癌 #癌症 #十大癌症 #基因檢測 #精準醫學 #基因 #遺傳 #曾嶔元



《延伸閱讀》


．衛福部公佈十大癌症最新報告　大腸癌第一肺癌居次


．十大癌症之首大腸癌可預防，國健署：50歲起定期篩檢降死亡風險

以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。
關鍵字
    我是廣告 請繼續往下閱讀

    NOW民調中心

    您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

    您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

    繼續作答
    您心目中2020最好看台劇是哪一部？

    您心目中2020最好看台劇是哪一部？

    繼續作答
    爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

    爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀
    campaign即時
    推薦閱讀