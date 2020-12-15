《生生世世》女星演反派身體虛　悽慘落魄模樣讓觀眾大讚

8點檔《生生世世》昨（14）日收視2.33再創佳績，林嘉俐在《生生世世》中，角色轉變極大，後期甚至有「黑化」的趨勢，不少演員最怕飾演壞人在現實生活中被指指點點，但她卻沒顧忌。她表示，那個時代的女性，面臨的壓力是我們現在無法想像，文化、價值觀、性別意識都與現在不同，惠子只是反映出她身處各種不得已的環境下，對孩子的保護。林嘉俐笑說：「有走過那個時代的媽媽們，都很能感同身受，這個角色的心境轉折很立體，觀眾能體會她的無奈，不會混淆角色啦。」

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▲林嘉俐角色變化很大。（圖 / 台視提供）

× ▲林嘉俐角色變化很大。（圖 / 台視提供）

全段收視高點2.8落在林嘉俐到醫院，探望動手術的媳婦米可白，卻在醫院巧遇女婿曾子益的橋段，曾子益得知消息開心表示：「哇！真是太謝謝大家了，一路走過來實在很不容易，真心感謝觀眾對《生生世世》的支持。」對於戲即將進入最後高潮，林嘉俐透露十分不捨，她表示：「這部戲寫得很完整，每個人都可以從中看到自己的身影，可以從戲中領略到愛自己的同時，也能保有同理心去對待周遭的人。」

▲曾子益飾演林嘉俐女婿。（圖 / 台視提供）

× ▲曾子益飾演林嘉俐女婿。（圖 / 台視提供）

劇中米可白因手術住院、林雨宣則是因感冒被隔離，虛弱的在房間打滾，悽慘落魄的模樣，一解觀眾憋了許久怒氣，林雨宣也在社群平台上分享心情：「我們兩個昨天個別躺床，躺出2.33收視新高了啦！最新劇情大家都發摟（follow）到了嗎？離2.5真的不遠了，大家繼續看下去。」