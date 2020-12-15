認識波麗士　劉世芳邀高雄大學境外生參訪市警局

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該「認識波麗士大人（Hello! Police, I think...）」宣導活動，由立法委員劉世芳邀請高雄市政府警察局、楠梓分局，與高雄大學國際事務處共同辦理，目的是加強提升這群異鄉（國）遊子的人身安全意識，使來台求學更加安心。
劉世芳表示，「學子平安」是家長共同心聲，尤其這群來台求學的境外生，更需要多份關心，幫助他們了解可用資源、求助管道，因此她協調高雄市警察局協助宣導，也感謝相關同仁鼎力協助。
高雄大學校長陳月端親自出席感謝立委劉世芳、高市警局關心照顧學子，強調自己身為母親，更能充分體會做家長的擔心掛念，因此她積極推動智慧校園，將校安防護網擴及周遭，結合警力等多方資源共同守護學生。
「認識波麗士」活動共進行警局參訪、校園座談兩場次，警方特別安排外事警察以流利英語簡報，讓高大境外生秒懂更好理解，內容則包括交通安全（注意大車內輪差、不酒駕）、網路（電話）詐騙、避開偏僻危險區域、防身術及正確使用防身物品等，還有遭遇危及狀況，如何設法因應脫困。針對年輕世代也鼓勵善用科技、下載「110視訊報案App」。
「原來這麼重！」學生光是戴上頭盔、穿上防彈背心就喊吃不消、寸步難行，由衷佩服警察執勤辛勞。為了增加印象與臨場感，楠梓分局搬出壓箱寶讓學生穿戴體驗，從頭盔、防彈背心、警棍、手銬、酒測器，到辣椒水、槍械、盾牌、驗毒試劑，也藉此宣導使用時機與正當性，強調守護民眾生命安全。
高雄大學在籍的境外生超過200位，約有6成、超過120位賃居校外，校方相當重視學生出入安全，除了派員不定期訪視與加強安全宣導，也與加昌派出所保持密切聯繫，尤其針對賃居生居住熱點加強巡邏。
高雄市政府警察局副局長王欽源、楠梓分局分局長劉安杰、副分局長翁仲義、副分局長劉貴文等也都出席，表達重視與關心。楠梓分局也表示，長期與轄內各級學校合作宣導，此次也樂意與全力服務這群境外生。