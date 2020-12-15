▲ 想體驗 Volkswagen T-Roc 一整天？線上報名解任務就可以！

台灣福斯汽車同步推出搖滾玩家x The T-Roc 體驗活動，即日起至 2021 年 1 月 28 日止，消費者只需於 KKday 與台灣福斯汽車聯合打造的官網進行線上預約報名活動行程，同時完成指定任務，就可獲得 T-Roc 一日試駕體驗資格（價值 4,000 元）和 T-Roc 搖滾出擊袋（價值500元），消費者可自由選擇遍布於台灣各地的搖滾行程，內容涵蓋台北射箭教學體驗、台北攀樹教學體驗、南投飛行傘體驗、墾丁水上恣遊行、宜蘭野溪溫泉秘境及花蓮樹冠層闖關探險行程，行程豐富多元，適合三五好友一同揪團。此外，新生代男星 賴東賢與百岳冒險王 專欣濃的 T-Roc 搖滾玩家之旅官方影片也已正式上線播出，台灣福斯汽車歡迎全台最熱血的搖滾玩家即刻報名數量有限的期間限定行程。
更多詳細資訊請洽活動官網：TIME TO ROCK 搖滾玩家x The T-Roc
體驗車款僅限 T-Roc，確切車型將以 Volkswagen 授權展示中心現場提供為準，台灣福斯汽車保留活動內容修正權利，詳細內容與更新細節請參照活動官方網站。
大台北地區
台北射箭教學體驗
內湖
台北市內湖區瑞光路28號
02-27939696
台北攀樹教學體驗
板橋
新北勢板橋區三民路一段63號
02-85911566
中部地區
南投飛行傘體驗
五權
台中市五權西路二段805號
04-23805952
高屏地區
墾丁水上恣遊行
巨蛋
高雄市左營區博愛三路123號
07-341-4567
宜花東地區
宜蘭野溪溫泉秘境
宜蘭
宜蘭縣五結鄉光榮北路101號
03-9561222
花蓮樹冠層闖關探險
花蓮
花蓮縣吉安鄉北昌中央路三段418號
03-8568911