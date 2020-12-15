想體驗 Volkswagen T-Roc 一整天？線上報名解任務就可以！

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想體驗 Volkswagen T-Roc 一整天？線上報名解任務就可以！

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-12-15 19:25:01

想體驗 Volkswagen T-Roc 一整天？線上報名解任務就可以！
▲ 想體驗 Volkswagen T-Roc 一整天？線上報名解任務就可以！
台灣福斯汽車與線上旅遊購買平台 KKday 合作，推出限量搖滾玩家之旅，即日起完成線上報名和指定任務，即可享有價值 4,000 元 T-Roc 一日試駕體驗。
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T-Roc 280 TSI Life 與 Style Design 搭載最新 1.5 升直列四汽缸 TSI渦輪增壓汽油引擎，擁有最大馬力 150ps 與 25.5kgm 扭力，同時具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統，在動力需求較低的行駛狀況時，可在 1400 至 4,000 rpm 的轉速範圍內與最高時速 130 km／h 之下，引擎自動讓 2 汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油，儀表板同時顯示 ECO 符號代表系統正在作動，藉此降低燃油消耗。
採用 ACT 主動式汽缸休止管理系統、搭配可過濾廢氣中剩餘物質的汽油微粒過濾器，不僅減少二氧化碳排放量，同時有效提升引擎燃燒效率  10%，造就 280 TSI平均油耗16.3km/L，市區油耗更是超越同級可達 13.47 km/L，帶來能源效率 1 級的優異表現，T-Roc 280 TSI 不僅節能環保低排放，同時也讓台灣福斯汽車與原廠同步逐步邁向零排放的目標。

台灣福斯汽車同步推出搖滾玩家x The T-Roc 體驗活動，即日起至 2021 年 1 月 28 日止，消費者只需於 KKday 與台灣福斯汽車聯合打造的官網進行線上預約報名活動行程，同時完成指定任務，就可獲得 T-Roc 一日試駕體驗資格（價值 4,000 元）和 T-Roc 搖滾出擊袋（價值500元），消費者可自由選擇遍布於台灣各地的搖滾行程，內容涵蓋台北射箭教學體驗、台北攀樹教學體驗、南投飛行傘體驗、墾丁水上恣遊行、宜蘭野溪溫泉秘境及花蓮樹冠層闖關探險行程，行程豐富多元，適合三五好友一同揪團。此外，新生代男星 賴東賢與百岳冒險王 專欣濃的 T-Roc 搖滾玩家之旅官方影片也已正式上線播出，台灣福斯汽車歡迎全台最熱血的搖滾玩家即刻報名數量有限的期間限定行程。

更多詳細資訊請洽活動官網：TIME TO ROCK 搖滾玩家x The T-Roc

體驗車款僅限 T-Roc，確切車型將以 Volkswagen 授權展示中心現場提供為準，台灣福斯汽車保留活動內容修正權利，詳細內容與更新細節請參照活動官方網站。

「搖滾玩家xThe T-Roc 體驗活動」之台灣福斯汽車官方授權經銷商：

大台北地區

台北射箭教學體驗

內湖

台北市內湖區瑞光路28號

02-27939696

台北攀樹教學體驗

板橋

新北勢板橋區三民路一段63號

02-85911566

中部地區

南投飛行傘體驗

五權

台中市五權西路二段805號

04-23805952

高屏地區

墾丁水上恣遊行

巨蛋

高雄市左營區博愛三路123號

07-341-4567

宜花東地區

宜蘭野溪溫泉秘境

宜蘭

宜蘭縣五結鄉光榮北路101號

03-9561222

花蓮樹冠層闖關探險

花蓮

花蓮縣吉安鄉北昌中央路三段418號

03-8568911

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