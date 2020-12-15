我選我愛，樂趣全開，Kia時尚安全掀背小改Picanto，54.9萬起耀眼上市

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新世代Kia車款的獨到外型設計風格，向來都是眾人目光的焦點，而Kia Picanto在2018年，更獲得Red Dot紅點設計大獎、以及德國iF設計大獎的雙料榮耀肯定。全新上市的Kia時尚安全掀背Picanto，在外型上進化得更加吸睛出眾；依循著Kia家族設計識別「Tiger Nose」的基礎，Picanto以全新的立體紋路鍍鉻飾條，與頭燈的燈眉飾條連為一線，打造全新的「Tiger Eye Line」虎式造型水箱護罩，搭配前衛造型的全新投射式頭燈與四點式LED日行燈，展現All-new Picanto的時尚風格。車尾部分，Picanto透過全新M型LED前衛造型尾燈、全新的鯊魚鰭造型天線，演繹其不平凡的潮流設計語彙。
為符合年輕族群追求獨特且個性化的特質，Picanto的X-LINE及GT-LINE車型，各自擁有風格獨到的外型特色：X-LINE以大型的霧銀色烤漆前氣壩，讓整體視覺變得更為動感奔放，輔以張力十足的車側防刮飾條與防刮輪拱，以及車尾霸氣的雙出方形尾飾管，嶄露X-LINE跨界的運動特質；GT-LINE的車頭前氣壩則以中央的大型進氣口，與兩側的空力導流孔為視覺焦點，搭配兩側的空力導流側裙，與車尾的雙出方形尾飾管,
不論是X-LINE或GT-LINE，都為Picanto的都會摩登風格，更增添動靜皆宜的運動本色。此外，Picanto更可依照個人喜愛，選擇包含星鑽白、星宇灰、閃耀紅、愛麗斯藍、萊姆綠及蜂蜜黃等6種車色，搭配3種外觀造型與4種內裝風格，組合成多樣的選擇，滿足年輕族群追求風格多元且與眾不同的需求。
Picanto不僅外型進化更吸睛，內裝設計與配備，也同樣傲視同級車款。Picanto的內裝設計透過多層次的線條勾勒搭配多樣化材質，以出色的質感氛圍，顛覆過往入門小車就是陽春的刻板印象。X-LINE及GT-LINE更採用與Kia旗艦轎跑Stinger同血緣的D-Cut跑格化方向盤，搭配全新升級的皮質排檔桿，與鋁合金油門/煞車踏板，讓運動基因內外相互呼應。在車室內裝部分，X-LINE及GT-LINE亦個別採用不同的設計：X-LINE採用綠色幾何線條搭配灰色烤漆門飾板，皮椅則採用黑灰雙色皮革搭配綠色縫線；GT-LINE則是在黑色門飾板以紅色線條妝點，並搭配黑紅雙色皮椅與紅色縫線，營造其專屬跑格。
Picanto全車系升級標配4.2 吋全彩整合智慧型旅程電腦，不僅更增添科技氛圍，更提供豐富多元的行車資訊，包含油量、胎壓警示與行駛里程等，所有資訊一目了然，讓新手上路也不慌張。Picanto另配備懸浮式8吋多媒體影音觸控系統，同時內建同級唯一的無線連結Apple CarplayTM / Android Auto(註1)，讓旅程的每一刻隨時掌握各項資訊、歡樂不斷線。除此之外，Picanto亦配備自動恆溫空調系統、光感應自動啟閉頭燈、Smart Key智慧感應式遙控鑰匙等科技便利配備。
Kia時尚安全掀背Picanto，搭載全面進化的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，為穿梭在都市小巷的車主提供更完善的主動安全防護，讓新手駕駛更加安心。秉持著安全不分級的經營理念，Picanto全車系標配FCW前車碰撞警示系統，及FCA前方主動煞車輔助系統，協助駕駛避免或降低事故傷害。Picanto GT-LINE所搭載的FCA前方主動煞車輔助系統，更升級擁有行人偵測功能，為路況多變的行車過程多加一層安全保障。
Picanto另搭載 LDW車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、DAW駕駛疲勞警示系統，並擁有同級唯一的LFA進階型車道維持輔助系統(全速域)，協助車輛維持在原車道內行駛，讓駕駛開車上路更加安心愜意。Picanto全車系另標配HAC上坡起步輔助系統及TPMS胎壓偵測系統，提供駕駛更貼心的輔助，大幅消除新手上路的緊張感。
Picanto不僅搭載全面進化的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，被動安全也是誠意滿滿；Picanto全車系車身結構，使用超過44%的 AHSS先進高強度鋼材，提供強度十足的車身剛性之外，同時給予更佳的駕馭動態性能，搭配全車系標配的7具SRS輔助氣囊，包含駕駛座膝部SRS輔助氣囊，Picanto堪稱同級距的安全標竿。
Picanto搭載Kia全新節能動力系統，以New 1.2 MPI引擎，擁有84 ps的最大馬力與12.0 kg-m的最大扭力，搭配電子序列式變速系統(5速自手排)，打造節能且經濟並存的動力組合。Picanto所搭載的電子序列式變速系統(5速自手排)，擁有傳輸效率優異、換檔直接迅速、品質耐用等優勢，並提供駕駛更直覺的駕馭樂趣；而Picanto所搭載的New 1.2 MPI引擎，其1,197c.c.的排氣量，正適用於1,200c.c.以下的稅制，不僅享有稅金上的經濟優勢之外，平均油耗達18.4 km/l的優異節能表現，更為車主守住荷包，讓車主享受更自由無負擔的樂趣生活。
車身長度不到3.6米的Picanto，最小的迴轉半徑僅4.7米，讓都會區的巷弄穿梭更加順心就手。雖然車身尺碼小巧，但Picanto的空間運用卻不可小覷，透過設計巧思，Picanto不僅擁有同級少見的中央扶手，更擁有多處貼心的置物空間設計，搭配採6/4分離設計的後座椅，可依乘坐與載物需求彈性運用，擁有255公升至最大1,010公升(傾倒第二排座椅)的置物空間，讓車主愜意應付多變的都會生活。
Kia旗下的時尚安全掀背Picanto，內裝外觀全新升級，加上傲視同級的主被動安全科技與配備，即將帶給車主「自信CONFIDENT、自傲PROUD、自由FREE」的全新感受，成為樂趣生活全面展開的最佳夥伴！為滿足國內消費者對Picanto的引頸期盼，即日起至2020年12月31日(含)前完成下訂，另可獨享早鳥優惠方案，贈送首年丙式車體險(註2)。誠摯邀請您親臨Kia全台各大展示中心，親身感受Kia時尚安全掀背Picanto全面進化的驚艷魅力。
註1：以2020年7-11月監理所累計領牌數字為準，並排除豪華進口品牌；同級距進口小車級距，限定為車長4,100mm內、5門掀背車型、純汽油動力；同級距車款限定為以下車款：Suzuki Ignis, Suzuki Swift, Suzuki Baleno, Mazda 2, Skoda Fabia, VW Polo
註2：Picanto早鳥優惠，需於2020年12月31日前完成下訂，並限森那美起亞汽車指定保險公司辦理。
Kia時尚安全掀背Picanto建議售價：
| 規格
| 繽紛版
| 都會版
| X-LINE
| GT-LINE
| 建議售價
| 54.9萬
| 58.9萬
| 62.9萬
| 64.9萬
Kia時尚安全掀背Picanto 10大產品優勢：
| NO.
| 產品優勢
| 1.
| 【全車系標配】FCA前方主動煞車輔助系統
| 2.
| 【全車系標配】7具SRS輔助氣囊(含駕駛座膝部SRS輔助氣囊)
| 3.
| 【同級唯一】LFA進階型車道維持輔助系統(全速域)
| 4.
| LKA車道維持輔助系統
| 5.
| DAW駕駛疲勞警示系統
| 6.
| 【同級唯一】Apple CarplayTM / Android Auto無線連結
| 7.
| 【全車系標配】4.2吋全彩整合智慧型旅程電腦
| 8.
| 多元外觀風格
| 9.
| 首次導入Kia全新節能動力系統
| 10.
| 市場最低稅金級距