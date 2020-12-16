Peugeot發表2022重返WEC LMH組別賽事Hypercar賽車動力總成「PEUGEOT HYBRID4 500KW 」。

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Peugeot攫取了過去908的經驗，開發了全新2.6升雙渦輪增壓90度V6引擎，最大動力為500 kW / 680 hp，並以類似F1的引擎配置方式，置於駕駛座後方驅動後軸，且總重僅165kg。
「PEUGEOT HYBRID4 500KW 」是依據FIA WEC規範所開發，Peugeot Sport WEC計劃動力總成總監François Coudrain指出：最初我們是考慮採配置單渦輪，但單渦輪設計會破壞整體重心，因此改為雙渦輪設計，雙渦輪V6引擎在整體重量與周邊配件在可靠性與性能之間達到最佳平衡。
變速系統則是採七速序列式手排變速箱，可以方向盤換檔撥片進行換檔，Peugeot Sport透過新開發的線傳控制系統，透過電子訊號管理車輛各個環節，可在方向盤上調整電動馬達在減速時所產生的制動力、傳統煞車系統的煞車力道，達到電動與液壓制動間的最佳平衡，同時也可更有效地管理加速與減速時所回收的能量。而包含冷卻液、引擎機油與變速箱油等都是賽車競爭的重要元素，為讓所有機件在工作溫度範圍內有最好的耐用性，Total為其開發了專用的潤滑液與油品。
電動馬達開發部分，則結合了集團PSA Motorsport在市售車與電動賽車系統的經驗，於前軸配置合乎規定，最大功率達200kW之電動馬達，而高功率且電壓達900V的高密度鋰電池，是由Peugeot Sport與Total旗下子公司Saft共同開發，Saft根據Peugeot Sport曾在F1超過10年的經驗，著重於電池功率輸出效能，而非瞬間能量，以更符合耐力賽需求，電池模組則可與動力總成、動能管理系統完全整合，並且裝置在碳纖維單體中，位於駕駛座後方、油箱下方，設計完全以符合24小時甚至更長時間的比賽所需的耐用度與穩定性為主軸，將在Peugeot Sport位於巴黎近郊凡爾賽的全新賽車工廠中製造，並朝歐洲第一賽車電池供應商目標邁進。
「PEUGEOT HYBRID4 500KW 」為符合FIA規範，引擎與電動馬達的最大輸出功率被限制在500kW與200kW，但是比賽過程中並非可以採全輸出模式行駛，依據LMH組別的動力輸出規範如下：
●在車速低於120km/h以下時〈濕地為140km/h〉，不能使用電動馬達，車速必須超過該速度，電動馬達採可以啟動，所以車輛僅能以引擎起步加速。
●在電池有電時，引擎輸出功率最多只能達300kW〈408hp〉，電動馬達的輸出功率則可電池電量在200kW以內自動調節。
●當電動馬達介入時，車輛就會進入四輪驅動模式，更有助於高速過彎。
●當電池電量全數耗盡時，引擎才可以恢復至500 kW〈680 hp〉全動力輸出，車輛回歸後輪驅動。電池可在比賽前充滿，開始比賽後則得靠動能管理，由動能回收系統回充電力。
●當電池電量全數耗盡時，車輛在直線行駛、進入彎道前，引擎功率可增加約3%，讓功率提升到515 kW〈700 hp〉，電動馬達也會轉做為交流電發電機，提供15kW電力供車輛電子設備使用。
●進入Pit維修區限速60km/h時，引擎與電動馬達則可同時使用。
依據FIA規範，Hypercar必須裝設特定傳輸感應器，以監測車輛四個輪胎的輸出功率，以求符合動力輸出規定。2021年底開始試車前，Peugeot Sport與Saft，經持續開發動力管理系統設計，並預計在2021年上半年，將動力總成與工作平台結合於模擬器上運行。
賽車運動可說是測試新科技與技術的大型實驗室，Peugeot Sport與Peugeot，乃至於整個PSA集團之市售車與賽車動力總成工程師也將緊密合作，讓彼此在其間互相受益。