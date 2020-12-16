競標熱絡　高市第4季開發區土地標售成績亮麗

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第87期市地重劃區，推出1筆面積約93坪土地，因近省道台1線及捷運南岡山站，附近又有岡山文化中心、兆湘國小、公5、公16、陽明公園及劉厝公園，區位條件佳，共有18 家投資人搶進，最後以總價4520萬餘元標脫，溢價率52.51％，每坪標脫價約48.4萬元，是本次標售投標封最多的重劃區。
第77期市地重劃區，位於鳳山區快速道路省道台88線旁，近中山高五甲系統交流道，重劃後成為建商推案之重點地區。本季推出2筆土地，共吸引7家投資人競標，1筆臨保華一路，面積526坪，以每坪35.2萬元標脫；1筆面積107坪，位於代德三街，每坪標脫價為35.7萬元。
高雄大學區段徵收區，本季推出2標2筆土地，其中1筆第三種商業區土地，面積約640坪，位於大學26街，近高雄大學正門及萬坪藍田公園，有9 家投資人競標，以2 億2452萬餘元標脫，每坪標脫價約51.8 萬元，溢價率47.82％，創下區內土地成交行情新高。另第37期市地重劃區及前大寮農地重劃區各推出1或2筆土地，均順利標脫。
地政局表示，抵費地標售係市地重劃後必要法定處分程序，採市場機制公開招標，目的是償付開發成本，若有盈餘，將依規定留供重劃區內增添建設，並回饋巿庫，讓巿府有更多經費用於社會福利及基礎建設，使全體市民共享土地開發之成果，對城市發展益處甚大。
綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出8標9筆土地，共吸引55標封參與投標，標脫7標8筆土地，以第 87期及第93期重劃區買氣最佳，除高雄大學區段徵收區1筆土地，因土地個別條件未符合需求等因素，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫。顯見大高雄開發區土地，公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，投資人對於大高雄房地產未來展望信心十足。