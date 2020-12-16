咳嗽胸痛胃口差，熟女驗出晚期肺癌！醫籲先驗基因找出最佳治療

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咳嗽胸痛胃口差 熟女驗出晚期肺癌
肺癌蟬聯國人十大癌症死亡率之首多年，由於肺癌早期症狀不明顯，發現時屬於晚期的比例不低，及早確診相關基因突變，有利於控制病情。臺北榮民總醫院胸腔部羅永鴻醫師指出，曾收治一名50歲熟女，因嚴重咳嗽、胸痛、胃口變差、體重減輕而就診，發現時晚期肺癌並有肺部轉移，檢查後確認為ALK陽性，以標靶治療控制中。羅永宏提醒，肺癌並無絕對最好的治療，依據病人狀況調整方式，病人可獲得最好的預後。
早晚期肺癌治療方式 晚期可用標靶治療
羅永鴻指出，肺癌治療因期別不同而有差異，早期肺癌可採取手術切除腫瘤，體質較差或年紀較大者，可考慮放射線治療。局部晚期肺癌患者則有放射線加化學治療的方式。至於晚期肺癌目前以標靶治療、化學治療、免疫治療為主。其中，標靶治療是晚期肺癌的重要治療方式，患者接受基因檢測後若有相對應的基因突變，就可使用對應的標靶藥物治療，達到相當不錯的治療效果。
晚期ALK陽性肺癌 第二代藥物通過健保給付
羅永鴻說明，晚期非小細胞肺癌中，最常見的基因突變是EGFR，約佔5成左右，第二常見則是ALK基因突變，EGFR突變陰性的病人中約有10%至15%屬於ALK基因突變陽性。羅永鴻指出，過去ALK基因突變的肺癌，往往有腫瘤抗藥性的問題，所幸目前已有第二代的ALK抑制劑可用，第二代的藥物也已通過健保給付，其中有二種可用於第一線ALK陽性的肺癌治療上，為晚期ALK陽性肺癌新的治療武器。
ALK陽性治療比以往更好 整體存活可達三年
標靶治療雖然陸續有新藥可用，病人仍應與醫師配合治療進度。羅永鴻表示，ALK陽性肺癌如果正在使用第一代藥物後出現副作用無法忍受，或是疾病惡化等情形，可經醫師評估後可用第二代標靶藥物繼續治療，有望讓疾病無惡化存活期達到一年半左右，整體存活時間可達約三年，特別是ALK肺癌可能出現腦轉移，第二代ALK抑制劑在腦部腫瘤的治療反應率有近6成。整體而言，ALK陽性的第二線治療，比起過去已有更好的進展。
肺癌患者個別化治療 幫助存活提升生活品質
邁入精準醫療時代，個別患者的情況都不相同。羅永鴻醫師提醒，肺癌其實並沒有所謂「最好」治療或黃金組合，最好的治療方式就是根據病人的腫瘤型態、身體狀況，選擇對每個病患最適合的治療方式，以達到延長疾病無惡化存活期、幫助整體存活、改善生活品質等目標。患者也應配合醫師，積極接受妥善治療，有機會恢復正常生活。
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