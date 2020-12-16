新冠疫情關鍵時刻，慢病病友冬季如何自保？肺炎預防一定要知道的三件事

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戴口罩、勤洗手就夠了？ 醫師 : 錯！肺炎鏈球菌平時就潛藏於鼻腔
新冠病毒疫情蔓延全球，大部份國人多已養成勤洗手、戴口罩的習慣，不少民眾也更注意飲食及運動。不過，王威傑醫師指出，飲食、運動、衛生習慣對於防範肺炎鏈球菌感染仍嫌不足，因為肺炎鏈球菌平時就存在於人體的鼻腔內，一旦感染流感或免疫力下降時就可能引發肺炎。醫師提醒，肺炎鏈球菌帶有莢膜且具致病性，有些種類甚至存在抗藥性，除了可能引發嚴重肺部感染外，治療也相較複雜，慢性病患不可輕忽肺炎的嚴重性。
打疫苗有風險？醫師：錯！免疫力差更該打
不少慢性病族群認為接種疫苗可能會有副作用。王威傑醫師指出，慢性病患者免疫力較一般人差，感染肺炎鏈球菌的風險更大，一旦發病有可能造成原有疾病惡化，應該要積極接種疫苗。醫師進一步解釋，肺炎鏈球菌疫苗除可預防感染，也有助於降低鼻腔內的帶菌率，尤其是多重慢性病患者，更應該及早接種疫苗。醫師提醒，任何疫苗發揮作用都需要時間，並非施打後馬上見效，一定要考量施打肺炎鏈球菌疫苗增加保護力。
流感季來了才打疫苗就好？醫師：錯！平常就應該積極預防
醫師提醒，慢性病者除平時應定期追蹤、遵照醫囑用藥，控制好原有病情，回診時亦可主動與醫師討論接種肺炎鏈球菌疫苗。未接種過或如欲施打者，可於回診時或就近到家醫科、感染科、胸腔內科詢問。王威傑醫師提醒，一旦感染肺炎鏈球菌引發肺炎，治療的費用會是施打疫苗數倍以上，是對健康划算的投資。最後醫師提醒，沒有發病的帶菌者也可能將肺炎鏈球菌傳染給身邊有慢性病的家人，建議一般成人也可以將肺炎鏈球菌疫苗接種列入考量。
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