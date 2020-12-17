隆鼻想重修移植物不能取出？醫揭真相：放錯拖太久更危險

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全球疫情肆虐，國人配戴口罩成為生活常態，意外促進醫美人潮，不少人選擇趁疫情期間接受隆鼻手術，且術後配戴口罩不易受人注目。專業鼻整形醫師、萊佳形象美學集團執行長許英哲指出，近期許多民眾至診間就診「求救」，希望將鼻子的假體或是移植物取出，卻被原先就醫的醫美診所拒絕，且多被告知取出假體或移植物，可能會出現「攣縮」，面對不滿意的手術而束手無策。
許英哲在社群媒體撰文提到，有不少民眾上門求助，表示完成隆鼻手術後，臉形比例反而呈現「失衡」，起初興高采烈的期待變美，展開新的人生，卻因為發現「結果」有落差而籠罩在沮喪失落中。待要「重修」或取出植入物，卻被動刀診所一口回絕，心情跌到谷底，深怕失敗的鼻形會跟著自己一輩子。
手術植入物不能取出？醫斥：攣縮過久變形更危險
「基本上，如果一個手術做了之後無法拆除或改變，是件相當奇怪的謬論，而且完全不合理。」許英哲受訪強調，如果真的放入鼻子假體與移植物無法取出，就不會有所謂的二次重修手術。當一位醫師只會做手術，卻不懂得如何修改作品，很可能只是結構式隆鼻的「門外漢」。
許英哲說明，隆鼻會造成「攣縮」的原因，多為感染或是多次手術，跟假體或移植物取出與否無直接關係。相反地，當移植物植入人體，體內會自動的出現保護機制，但少數體質特殊的人無法適應時，就會產生炎症反應。易言之，當身體出現「排斥」引起發炎，此時就會出現攣縮的狀況，而不合宜的假體存留在體內越久，攣縮就會更嚴重，輕則讓鼻子看起來歪與短，重則有變形風險，更會提升「重修」手術的難度，此時盡早取出假體或移植物才是上策。
許英哲舉例，曾有醫美病人採用結構式隆鼻，不僅美觀性未達期望，還產生許多副作用。該患者山根處置入假體，搭配人工骨與耳軟骨，卻因為假體太厚、太長，以及2片人工骨的位置，沒有符合鼻形的需求而造成鼻塞，輾轉來到他的診間求助。許英哲解釋，為讓病人重拾原本樣貌並恢復自信，手術前需要審慎評估臉型與鼻形比例，在鼻子的軟骨支架重新建造的過程，做到最小破壞，同時兼顧病人期待的美觀。
接受醫美前多看醫師作品 術後應注意不適反應
鼻子與臉型有沒有完整比例？許英哲認為，現今的鼻整形不該只看「單一面向」而是要「多面向」。簡單說，在進行隆鼻手術前，除了要評估鼻樑、鼻頭、鼻頭、鼻翼的比例與角度，也要考量整體五官的比例排列，才能尋找適合的「鼻形」，畢竟每個人的條件都不同，所以比起「黃金比例」，更應該在乎的是「客製化」與獨特化。
「隆鼻是技術高、需要美感的手術，對於專精結構式隆鼻的醫師來說，它是一門雕刻藝術。」許英哲以藝術品為喻，建議任何有醫美需求的病人，在進行鼻整形手術前，可多看醫師產出的「作品」是否符合自身要求。也可從醫師參與研討會或發表作品的頻率，了解對鼻整形的專精程度。最重要的是諮詢時應明確表明想法，才能與醫師溝通出最佳鼻形。倘若術後出現任何不適反應，應立刻尋求專科醫師協助，切勿拖延。
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