Gogoro 榮獲 Frost＆Sullivan「2020 年度全球最佳公司」殊榮
Gogoro 榮獲 Frost＆Sullivan「2020 年度全球最佳公司」殊榮
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-12-17 20:25:02
Gogoro 獲選為「2020 年度全球最佳公司」。全球知名的研究機構 Frost＆Sullivan 公司宣佈，根據對全球雙輪電動車電池交換市場的最新分析，總部位於台灣的 Gogoro 公司，憑藉 Gogoro Network™ 獲得「 2020 年度全球最佳公司」的榮耀，成為今年度唯一奪得該獎項的台灣品牌。
Frost＆Sullivan 公司表示，Gogoro Network™ 能夠結合人工智慧和機器學習，創造新一代聰明、具規模性且能不斷自我優化的電池交換平台。憑藉 1.35 億次的電池交換總次數，Gogoro 以與眾不同的電池交換系統，向全世界展示其在二輪電動車輛領域的領導地位。且隨著與五家機車品牌的深入合作計畫，Gogoro 也正持續將此商業模式應用至更多市場。Gogoro 從 2015 年開始發展至 2020 年，已增長至近 2,000 座電池交換站，每月用戶使用多達 36 萬人次。Gogoro 於購物中心、便利商店、停車場和咖啡廳等地點，以每隔 500 公尺的策略性佈點計劃來設置電池交換站，更將電池交換服務規模化，每日平均有 25.5 萬次電池交換次數。
「Gogoro 計畫在台灣以外的幾個城市建立此服務。」Frost＆Sullivan 研發總監 Vishwas Shankar 表示：「GoStations®、SmartScooter 智慧雙輪及整體 Gogoro Network 皆大獲成功，讓用戶不僅自行建立社群、組成多個論壇及網路，更成為氣候變遷與綠色交通大使，而這一切則要歸功於運用雲端運算執行電池交換系統管理的 Gogoro Network™。」Frost＆Sullivan 最佳實踐研究團隊負責人 Jeffrey Castilla 也指出：「『Powered by Gogoro Network™』計畫將 Gogoro 領先市場的電池交換系統，逐步拓展至更多車輛品牌，包含 Yamaha、 PGO 電動車、宏佳騰智慧電車 (Aeonmotor)、eReady及 中華 eMOVING。」
每年 Frost＆Sullivan 所頒發的「年度最佳公司」獎項，旨在表揚該領域中，擁有傑出成長策略與卓越表現的公司，該獎項表彰產品和技術層面的高度創新、客戶價值和市場領導地位。Gogoro 是 2020 年唯一獲獎的台灣品牌，另外，Gogoro 也從全球數千名競爭對手脫穎而出，連續三年入選全球百大潔淨科技企業（Global Cleantech 100 company）。