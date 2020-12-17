福特六和產線智能升級 首款生產車型 Ford Focus Active 正式下線

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福特六和產線智能升級 首款生產車型 Ford Focus Active 正式下線

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-12-17 23:25:01

福特六和產線智能升級 首款生產車型 Ford Focus Active 正式下線
▲ 福特六和產線智能升級 首款生產車型 Ford Focus Active 正式下線
受惠旗下 Focus 與 Kuga 兩大車系熱賣，福特六和今年創造近 14 年來最佳銷售成績、2020 年前三季較去年同期成長 35% 以外，自 2017 年著手進行的智慧製造升級重點：彈性車身產線也於 12 月 17 日迎來了初步成果，智慧產線下線第一款車型為即將於 2021 年在台推出的 Ford 全新 Focus Active 此跨界車款，並邀請媒體實際走訪參觀產線，展現產業升級之成果。
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從 2017 年啟動為期 5 年、總額 40 億投資計畫，進行產線更新、流程智慧化、新產品投產計畫等內容，福特六和更結合經濟部工業局所推動的「產業升級創新平台輔導計畫」與桃園市政府的協助，努力建構智慧工廠與培養跨領域人才兩大目標。
桃園市市長鄭文燦於福特六和智慧工廠現場實際體驗 AR 擴增實境與 VR 虛擬實境。
桃園市市長鄭文燦於福特六和智慧工廠現場實際體驗 AR 擴增實境與 VR 虛擬實境。
此產業升級計畫施行三年餘，於 2020 年底公布初步成果，其中最具關注的莫過於是產線升級之後所生產的全新車款：Ford Focus Active，此全新車型預計將於 2021 年在台推出，從其車名與車身設定，清楚道出其以當前熱銷的 Focus 基礎衍生，往上加高車型底盤高度之後，賦予了跨界休旅的身份，不過在動力規格與安全等級上，預計會與現行的Focus 相同，意味著 1.5 升渦輪增壓汽油引擎與 Co-Pilot 360  全方位智駕科技輔助系統此套 ADAS 先進主動安全科技都會全數上身，相信可補足Ford 於目前 CUV 或是小型 SUV 市場中較具弱勢的戰力。

【2GameSome – 有車賞】日前也受邀參訪福特六和此升級產線，毫無疑問的，「智慧」與「彈性」為此次升級兩大重點，主要包含「智慧機器人重建生產線」、「虛實整合提升整線智動化」、「大數據分析提升產品品質」、「擴大供應商智機整合應用，提高產業附加價值」四大策略，以及「IoT 數位聯網」、「AI 決策與預測」、「大數據蒐集分析」三大運用科技面向。

若深度分析升級後的優勢，則以此三大特色為主：

  1. 達 9 成自動化比例，創造同一條產線可容納 4 種車型同時生產能力，且切換車型僅需 30 秒，並結合 SCADA 智慧產線整合監控系統，掌握生產進度。
  2. 率先導入智慧量測線上沖孔成型，由智慧機器人以視覺掃描組裝狀況，並修正製造參數以優化組裝工藝。
  3. 透過大數據蒐集分析，實現即時監控產品品質，並與供應夥伴共享參數，可快速反應品質問題對策。當中亦包含與全球 Ford 標準一致的三次元量測設備，提供快速、高精度、自動化的三維幾何量測，並可即時回傳量測結果至福特六和建構之雲端尺寸數據資料庫（FORD WBDM）產出圖示化報告，可快速進行數據比對與改善成果確認，使供應鏈廠商同步掌握與分析組裝數據，並即時調整生產程，幫助提升產品品質。
自動比例高達 9 成的自動化產線。
自動比例高達 9 成的自動化產線。
同一條產線可容納 4 種車型同時生產能力，且切換車型僅需 30 秒。
同一條產線可容納 4 種車型同時生產能力，且切換車型僅需 30 秒。
與全球 Ford 標準一致的三次元量測設備，提供快速、高精度、自動化的三維幾何量測，並可即時回傳量測結果至福特六和建構之雲端尺寸數據資料庫產出圖示化報告。
與全球 Ford 標準一致的三次元量測設備，提供快速、高精度、自動化的三維幾何量測，並可即時回傳量測結果至福特六和建構之雲端尺寸數據資料庫產出圖示化報告。
為應對汽車製造現場多變的需求，福特六和也導入移動式雷射藍光量測儀，透過探針與雷射掃描器，可針對特定點與曲面進行快速量測，軟體換算後即可得出數據模型（CAD），其結果可讓工程單位快速比對標準，進一步結合 3D 列印進行樣品打造與問題對策驗證。

移動式雷射藍光量測儀，透過探針與雷射掃描器，可針對特定點與曲面進行快速量測，軟體換算後即可得出數據模型。
移動式雷射藍光量測儀，透過探針與雷射掃描器，可針對特定點與曲面進行快速量測，軟體換算後即可得出數據模型。
福特六和汽車也於成車測試中導入大數據運用，導入 4 Poster 路況模擬實驗室，由全球 Ford 體系蒐集各種嚴苛路況及車主使用經驗等，歸納出 11 種電腦路譜來模擬車輛實際行進於不同路面之震動幅度，能夠幫助檢測員系統性地快速判斷成車品質。

4 Poster 路況模擬實驗室。
4 Poster 路況模擬實驗室。
放眼未來，福特六和預計於 2021 年完成首波 VR 虛擬實境與 AR 擴充實境兩項科技運用之部署，其中 VR 虛擬實境技術整合產線設備與參數，建構出數位化的工廠模組，可透過 VR 視覺與操控設備模擬產線運作狀況，進行方案調整進而優化生產流程；VR 虛擬實境亦將使全球 Ford 的優秀員工匯聚於同一個時間與空間之中，激發專才幫助產品開發。

VR 虛擬實境技術整合產線設備與參數，建構出數位化的工廠模組。
VR 虛擬實境技術整合產線設備與參數，建構出數位化的工廠模組。
AR 擴增實境的運用，使產線上的員工能夠與遠端工程師與雲端資料庫進行即時連線，並將數據以相對直觀的模式投射在視線上，例如顯示虛擬的點焊位置於實體鈑件上，提高作業效率及準確度，AR 應用也能輔助員工學習。
AR 擴增實境的運用，使產線上的員工能夠與遠端工程師與雲端資料庫進行即時連線。
AR 擴增實境的運用，使產線上的員工能夠與遠端工程師與雲端資料庫進行即時連線。
針對此次福特六和產線升級的「智能」與「彈性」兩大重點，其中由於台灣市場特性，少量多樣的生產彈性一直是國產車廠需要具備的價值，與先前所參訪的國瑞汽車工廠規劃與生產能力有著異曲同工之妙；而在「智能」面向方面，對於消費者的好處為何？福特六和認為，更為精準、品質提升，以及超越顧客期待，為其實際應用的價值。確實，以當前市場評價而論，Ford 車款的產品實力有目共睹，當前持續成長的銷售表現為最有力證據，如果可以針對品質加以提升，相信更利於整體品牌價值與銷售表現成長，希望福特六和針對產線升級所做的努力，除了字面上的炫目科技名詞以外，未來也可實際反映於生產的車輛品質上，相信消費者的使用心得，會是最佳的考核。
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