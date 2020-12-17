▲ 福特六和產線智能升級 首款生產車型 Ford Focus Active 正式下線

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此產業升級計畫施行三年餘，於 2020 年底公布初步成果，其中最具關注的莫過於是產線升級之後所生產的全新車款：Ford Focus Active，此全新車型預計將於 2021 年在台推出，從其車名與車身設定，清楚道出其以當前熱銷的 Focus 基礎衍生，往上加高車型底盤高度之後，賦予了跨界休旅的身份，不過在動力規格與安全等級上，預計會與現行的Focus 相同，意味著 1.5 升渦輪增壓汽油引擎與 Co-Pilot 360 全方位智駕科技輔助系統此套 ADAS 先進主動安全科技都會全數上身，相信可補足Ford 於目前 CUV 或是小型 SUV 市場中較具弱勢的戰力。
【2GameSome – 有車賞】日前也受邀參訪福特六和此升級產線，毫無疑問的，「智慧」與「彈性」為此次升級兩大重點，主要包含「智慧機器人重建生產線」、「虛實整合提升整線智動化」、「大數據分析提升產品品質」、「擴大供應商智機整合應用，提高產業附加價值」四大策略，以及「IoT 數位聯網」、「AI 決策與預測」、「大數據蒐集分析」三大運用科技面向。
若深度分析升級後的優勢，則以此三大特色為主：
- 達 9 成自動化比例，創造同一條產線可容納 4 種車型同時生產能力，且切換車型僅需 30 秒，並結合 SCADA 智慧產線整合監控系統，掌握生產進度。
- 率先導入智慧量測線上沖孔成型，由智慧機器人以視覺掃描組裝狀況，並修正製造參數以優化組裝工藝。
- 透過大數據蒐集分析，實現即時監控產品品質，並與供應夥伴共享參數，可快速反應品質問題對策。當中亦包含與全球 Ford 標準一致的三次元量測設備，提供快速、高精度、自動化的三維幾何量測，並可即時回傳量測結果至福特六和建構之雲端尺寸數據資料庫（FORD WBDM）產出圖示化報告，可快速進行數據比對與改善成果確認，使供應鏈廠商同步掌握與分析組裝數據，並即時調整生產程，幫助提升產品品質。
福特六和汽車也於成車測試中導入大數據運用，導入 4 Poster 路況模擬實驗室，由全球 Ford 體系蒐集各種嚴苛路況及車主使用經驗等，歸納出 11 種電腦路譜來模擬車輛實際行進於不同路面之震動幅度，能夠幫助檢測員系統性地快速判斷成車品質。
放眼未來，福特六和預計於 2021 年完成首波 VR 虛擬實境與 AR 擴充實境兩項科技運用之部署，其中 VR 虛擬實境技術整合產線設備與參數，建構出數位化的工廠模組，可透過 VR 視覺與操控設備模擬產線運作狀況，進行方案調整進而優化生產流程；VR 虛擬實境亦將使全球 Ford 的優秀員工匯聚於同一個時間與空間之中，激發專才幫助產品開發。
AR 擴增實境的運用，使產線上的員工能夠與遠端工程師與雲端資料庫進行即時連線，並將數據以相對直觀的模式投射在視線上，例如顯示虛擬的點焊位置於實體鈑件上，提高作業效率及準確度，AR 應用也能輔助員工學習。
針對此次福特六和產線升級的「智能」與「彈性」兩大重點，其中由於台灣市場特性，少量多樣的生產彈性一直是國產車廠需要具備的價值，與先前所參訪的國瑞汽車工廠規劃與生產能力有著異曲同工之妙；而在「智能」面向方面，對於消費者的好處為何？福特六和認為，更為精準、品質提升，以及超越顧客期待，為其實際應用的價值。確實，以當前市場評價而論，Ford 車款的產品實力有目共睹，當前持續成長的銷售表現為最有力證據，如果可以針對品質加以提升，相信更利於整體品牌價值與銷售表現成長，希望福特六和針對產線升級所做的努力，除了字面上的炫目科技名詞以外，未來也可實際反映於生產的車輛品質上，相信消費者的使用心得，會是最佳的考核。