天冷、壓力大耳鳴就發作？當心是自律神經失調！醫：先看這2科找病因

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蕁麻疹腸躁症時好時壞？當心是自律神經失調身體警訊
身體常常出現各種老毛病，看完醫生吃完藥，卻又經常反覆發作，有可能是自律神經失調造成？民生承安診所王健宇醫師指出，現代人一天當中從起床睜開眼到晚上睡眠，所有的活動都是靠自律神經進行調節，包括呼吸、心挑、饑餓、排泄都有相關，一旦打亂作息節奏，就可能出現各種自律神經失調的症狀，若未妥善控制，有可能引發紅斑性狼瘡、大腸急躁症、慢性蕁麻疹、甲狀腺機能亢進者等疾病。
王健宇舉例，許多人作息失調又採用錯誤解決方式，更容易導致身體平衡失調，比如為了熬夜喝咖啡，隔天照常上班為了提神繼續喝咖啡，如同一台持續運動的車子，該進廠保養卻不進廠，身體就會有「破口」而引發自律神經失調問題。以女性而言，壓力大時最常見的就是甲狀腺機能失調，甚至可能因此引發自體免疫疾病。相較之下，因壓力產生的腸躁症，則有男性多於女性的現象。
耳鳴竟是自律神經失調害的？王健宇：先看這兩科再確定
坊間常有民眾，突發性出現耳鳴卻找不出病因，恐也需要注意自律神經問題。王健宇指出，耳鳴與自律神經關係非常密切，提醒民眾如果耳鳴時好時壞，當處於天氣冷、心情低落、壓力大的時刻特別容易發生，就是身體處於壓力破口的不平衡狀態下。也可觀察自律神經失調的其他症狀，比如頭疼、頭暈、胸悶、胸痛、皮膚過敏，這些症狀都會反映身體是否處於平衡之中。
王健宇提醒，耳鳴其實是相對難處理的疾病，民眾如果不時發生耳鳴、暈眩，應先至耳鼻喉科就診。若檢查無明確病因，可再尋求神經內科諮詢。倘若耳鼻喉科與神經內科檢查皆無問題，這類耳鳴很多時候歸類在自律神經失調的範疇。醫師表示，可使用針對耳鳴、暈眩的症狀治療藥物，再搭配調節自律神經失調的藥物，有機會控制在7、8成之間。
面對自律神經失調 先求和平共存找出壓力源
王健宇表示，面對自律神經失調或時好時壞的症狀，應保持平常心配合治療，先求與症狀和平共存、日常生活不受影響。醫師提醒，有自律神經相關症狀與疾病發生時，除應就醫治療外，也建議病人找出造成壓力的源頭，用正確的方式舒解壓力，才能真正讓自律神經恢復平衡，甚至有機會可以脫離藥物。
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