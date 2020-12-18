▲ Lexus 與二星餐廳 logy 合作 推出車主專屬特製菜單

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logy 餐廳是東京二星、2019 亞洲 50 大排名第 5 的 Florilege 餐廳主廚川手寬康在台北開設的姐妹店，定調為亞洲風味。擁有義大利、法國料理經驗十幾年的田原諒悟主廚，善於利用當地食材、加上熟悉的歐洲烹調技術開發出新的創意，在每一季的菜單裡帶來無限的驚喜。
受 Lexus 邀請，田原諒悟主廚獨家打造 Taste by Lexus 活動，首度分享星級餐廳各種鮮為人知的故事。田原諒悟主廚首次公開分享料理步驟，與賓客近距離分享日常生活中的烹調技巧，更受邀拍攝品牌紀錄影片。藉由與賓客互動的料理方式，帶給 Lexus 車主和主廚團隊非常有趣與難忘的體驗。透過分享及互動，賓客能夠更瞭解餐廳運作背後的每一道工序與巧思，都巧妙的被主廚完美的演繹在餐桌上。
Lexus 自 2017 年提出「Experience Amazing」的品牌新主張，開啟一系列車主活動包含 Taste By Lexus、覓境食旅、Glamping 星空野營等，Lexus 將帶領車主探詢生活中更多的驚奇。
更多 Lexus 創新品牌活動，請見 Lexus 官網http://www.lexus.com.tw。