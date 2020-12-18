不用再吃類固醇？異位性皮膚炎有機會根治？朱家瑜：生物製劑是希望

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今健康／郭家和
異位性皮膚炎好發於哪些族群？長大後會自然痊癒？
臺灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜醫師指出，異位性皮膚炎為好發於兒童時期的過敏性皮膚疾病，小學學齡的盛行率約在10%-15%之間，青少年時期開始降低，成人的異位性皮膚炎發生率大概是1%-2%之間。
朱家瑜表示，異位性皮膚炎的發生有先天與後天因素，當接觸到過敏源如塵螨、黴菌、動物毛髮等，就有機會影響到後天的過敏狀況。異位性皮膚炎的原因是身體的「過敏」，因此也可能合併出現氣喘、過敏性鼻炎，俗稱「過敏三兄弟」。
朱家瑜解釋，由於異位性皮膚炎的患者85%以上在5歲前就已出現異位性皮膚炎，很多家長及民眾皆誤以為小時候皮膚過敏「長大就會好」，事實上並非每個發生異位性皮膚炎的患者都會在成年之後痊癒，有些嚴重患者的症狀可能會持續終生，生活品質也受到巨大影響。
異位性皮膚炎哪些症狀最常見？有哪些治療方法？
異位性皮膚炎最常見的症狀就是長期瘙癢，基本上會超過6個月，特別時夜晚時瘙癢感更明顯。第二常見就是特定部位會出現溼疹病灶，嬰幼兒期多出現於臉頰、肚子、大腿外側等伸展部位；學齡後慢慢轉換為手彎、腳彎等處；成人後除了手彎、腳彎之外，還會加上臉頸部與手部持續性濕疹。當出現這些症狀，又有家族過敏病史，即可確診是異位性皮膚炎。
朱家瑜醫師表示，過去異位性皮膚炎難以根治，必須視為一種需要長期控制、治療的慢性病。以往皮膚科會開立類固醇藥膏與止癢口服藥，症狀嚴重者則可能使用類固醇或是免疫抑制劑。惟處理方式大多屬於被動式，患者經常皮膚症狀嚴重潰爛後才改變治療策略。近20年來皮膚科醫學會陸續引進國際治療標準，包括局部免疫製劑、益生菌治療概念、以及外用乳液等，幫助異位性皮膚炎患者控制病情。
過敏發炎從小開始，異位性皮膚炎有機會根治嗎？
朱家瑜說明，異位性皮膚炎的處理原則是預防重於治療，在症狀未發作前就應接受低劑量的治療。由於異位性皮膚炎與過敏發炎有關，過去使用類固醇如同採取「通殺」戰術，抑制所有的發炎反應，缺點是副作用不小。近年來因生物製劑的研發屢有突破，可直接針對引起異位性皮膚炎的第二型過敏反應增強，達到類似標靶式的治療效果，透過對特定的細胞激素反應進行抑制，就不會造成「通殺」損及免疫系統的狀況，且能大幅改善異位性皮膚炎的症狀。
朱家瑜指出，目前已有研究認為，及早針對過敏發炎因子採取治療，可能是未來根治異位性皮膚炎及過敏性疾病的方向，而美國也將這類治療納入幼童使用，臺灣自今年5年起，亦核准用於12歲以上的患者。醫師表示，生物製劑治療副作用小且不會影響生長發育，使用年齡層有機會逐步降低，從根本改變過敏體質的進行曲，除了扭轉異位性皮膚炎之外，也可能預防其他過敏性疾病的產生。患者可與主治醫師多作溝通，找到最適合自己的治療方式。
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