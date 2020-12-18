肝癌統計顯示南臺灣最多？醫勸：出現６症狀速就醫

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肝癌是國人第二大癌症死因，僅次於肺癌，108年造成7,881人死亡，平均每小時就有一人被肝癌奪走生命。義大癌治療醫院內科部副部長暨胃腸肝膽科主任曾政豪表示，肝癌居國人好發癌症第4名，男性為女性2倍。以各縣市肝癌發生人數來看，高雄市以1640人居全台之冠，其次為新北市1550、台中市1236人、台南市1141人，顯示肝癌對南台灣國人健康威脅之鉅。
另從原因來看，造成台灣人肝癌盛行的原因，9成與B型肝炎、C型肝炎相關，其他包括肥胖、代謝症候群、酗酒、以及食用含黃麴毒素的發霉穀物及其製品等，也是危險因子。進一步分析台灣肝癌地圖，發現造成南台灣肝癌流行，可能與C肝、脂肪肝有關，距義大癌治療醫院約20分鐘的高雄市梓官區，即是全台前5大「C肝村」之一。
肝臟是沉默的器官，初期幾乎沒有症狀、不易察覺，當出現疲倦、食慾不振、體重減輕、發燒、腹部腫脹、肌膚和眼睛變黃（黃疸）等症狀時，往往已是晚期肝癌。曾政豪表示，在過去，晚期肝癌的治療武器選擇少，主要以化療和標靶為主，但兩者都有易產生抗藥性和副作用大的情況。近年隨免疫治療發展，晚期肝癌透過組合治療，有望改變存活不佳的困境。
晚期肝癌治療整體存活僅一年 免疫標靶搭配助撲殺癌細胞
義大癌治療醫院癌症醫療副院長饒坤銘表示，以往晚期肝癌治療常面臨的困境包括：約8至9成病友合併肝硬化、容易產生手足症候群與皮疹副作用、反應率較低、易產生抗藥性使整體存活僅1年、部分藥物無健保等等。饒坤銘舉例，臨床試驗顯示，以免疫治療搭配抗血管新生標靶，用於晚期肝癌第一線治療可維持疾病不惡化且不增加副作用，達到治療成效好、生活品質好、副作用少的「2好1少」，惟目前健保尚未給付。
饒坤銘指出，抗血管新生標靶可讓腫瘤附近的血流正常化，幫助藥物進入腫瘤，正常發揮作用。另外，抗血管新生標靶本身也有免疫調節的功能，可強化免疫治療效果，並活化腫瘤附近的免疫細胞，增強辨識癌細胞的能力，進而撲殺癌細胞。饒坤銘描述，免疫治療與抗血管新生標靶的組合，就像棒球場上的先發投手，奠定了肝癌治療的基礎，有助於中繼的治療武器發揮效果，只要搭配得宜，晚期肝癌存活兩年並非遙不可及。
隨免疫治療與各種組合治療的出現，晚期肝癌的治療方向亦隨之演進，義大醫療體系指出，透過集結一般外科、肝膽內科、血液腫瘤科、病理部、影像醫學部、放射腫瘤部、營養師及個案管理師，成立肝膽胰癌多專科醫療團隊，讓病友獲得全面照顧。呼籲肝癌病人，尤其晚期肝癌更勿放棄希望，保持樂觀心情，積極與醫師溝通和討論，尋找最佳治療方式。
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