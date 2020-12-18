基因強！阮經天親弟帥樣曝光　盤點演藝圈高顏值兄弟姊妹

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基因強！阮經天親弟帥樣曝光　盤點演藝圈高顏值兄弟姊妹

文／姊妹淘央央

calendar_today2020-12-18 16:31:37

▲誰是你心目中顏值最高的明星兄弟姊妹呢？（圖／阮經天IG、邵雨薇IG）
▲誰是你心目中顏值最高的明星兄弟姊妹呢？（圖／阮經天IG、邵雨薇IG）
金馬影帝阮經天因2008年演出三立偶像劇《命中註定我愛你》爆紅，當時瞬間收視率曾達13.64，創下偶像劇史上最高紀錄，後來接演的《敗犬女王》、《艋舺》等也讓他聲勢越來越高，近年則開始轉往大陸發展。
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▲阮經天日前曝光與親弟弟的合照。（圖／阮經天IG）
▲阮經天（右）日前曝光與親弟弟的合照。（圖／阮經天IG）
日前阮經天在IG上公開一張和親弟弟的合照引起熱議，原因很簡單，就是弟弟太帥了！兩人年紀相差12歲，弟弟散發著一股小鮮肉的青澀感，配上陽剛帥氣的臉，非常吸人眼球，該照片的點讚數幾乎是其他貼文的兩倍，完全看得出網友們有多喜愛這位難得曝光的弟弟。
▲兩人雖相差12歲，但五官的相似度非常高。（圖／阮經天IG）
▲兩人雖相差12歲，但五官的相似度非常高。（圖／阮經天IG）
看著阮家兄弟相似的帥臉，讓人在想基因果然是一件很強大的事啊！演藝圈當中其實很多明星的兄弟姊妹都擁有超高顏值，接下來就介紹幾組給各位看看，覺得誰家的基因最是你的菜吧！

▲許維恩（左一）與兩位姊姊、弟弟的合照。（圖／許維恩臉書）
▲許維恩（左一）與兩位姊姊、弟弟的合照。（圖／許維恩臉書）
許維恩以模特兒身份出道，後期跨足歌唱、戲劇等領域，並且因為出眾的外型、時尚的穿著打扮讓許多女性追隨，是一位充滿才華的女神級人物。許維恩的家人也都是超高顏值，她的兩位姊姊和她一樣都有著出眾的外表和逆天長腿，小11歲的弟弟則被粉絲說很有韓國歐爸的風範，許家四姊弟至今圈粉無數。

▲簡廷芮（右二）和家人共進晚餐的照片被網友稱讚三姊妹顏值都超高。（圖／簡廷芮臉書）
▲簡廷芮（右二）和家人共進晚餐的照片被網友稱讚三姊妹顏值都超高。（圖／簡廷芮臉書）
近日新婚的「最正校花」簡廷芮有一位女神級的大姊簡婕和可愛小妹簡廷倪。大姊本身是模特兒，會接拍一些平面廣告和MV拍攝等工作，也曾經與簡廷芮一起合唱過單曲，小妹簡廷倪目前也正在演藝圈內積極發展。

▲任家萱（右）、任容萱是演藝圈內知名的高學歷美人姊妹花。（圖／任家萱Selina臉書）
▲任家萱（右）、任容萱是演藝圈內知名的高學歷美人姊妹花。（圖／任家萱Selina臉書）
任家萱Selina和妹妹任容萱也是演藝圈內知名的高學歷美人姊妹花，Selina以偶像團體之姿出道，交出一張亮眼的成績單後，開始在戲劇圈發展，妹妹任容萱則是看著姊姊的背影當作學習的對象，目前專注於女演員的道路上。
▲邵雨薇（左）與妹妹都有著迷人的電眼和好看的笑容。（圖／邵雨薇IG）
▲邵雨薇（左）與妹妹都有著迷人的電眼和好看的笑容。（圖／邵雨薇IG）
上個月大方認愛的邵雨薇至今出道約十年，相當保護家人的隱私，但公開過幾次妹妹來探班或一起出遊的照片（不曾公開過名字），照片中的妹妹現在雖戴著牙套，但臉蛋非常清秀好看，並且和姊姊一樣有著迷人的電眼和笑容，引來許多網友敲碗妹妹也可以出道了吧！
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