梅莉史翠普字正腔圓「朗誦唐詩」　網大讚好強的記憶力！

曾經3奪奧斯卡金像獎的影后梅莉史翠普，最近接受訪問，在節目中應主持人要求，現場朗誦了一段唐詩，也就是唐代王維的《鹿柴》：「空山不見人，但聞人語響，返景入深林，復照青苔上」，雖然發音有點難以辨認，但她字正腔圓的口氣，依舊令人驚豔，因為這可是她2011年學的，居然到現在都還記得。

我是廣告 請繼續往下閱讀

由於前美國總統歐巴馬日前剛推出回憶錄《A Promised Land》，裡頭提到史翠普一次出席白宮晚宴，當眾背誦了一段中文歌詞的事，因此讓主持人相當好奇。不過梅姨卻吐槽了一下歐巴馬，說他記憶力不大好，因為那是她2011年剛完成在北京舉行的中美文化交流活動後，返回美國向歐巴馬提起的一件事，但說的不是中文歌詞，而是一首唐詩。

▲史翠普（後排中）和馬友友（後排左）曾經一起表演。（圖／達志影像）

史翠普表示，當時和馬友友在北京有一場演出，後者以大提琴伴奏，她則朗讀出唐朝田園派詩人王維的作品《鹿柴》，但後來得知大陸文化部長也會到場，梅姨突然害怕了起來，最後只念出英語譯本，但她回到美國碰見歐巴馬，倒是即席以中文表演了這首唐詩。

接著梅姨便在節目中，大方重現9年前用中文背下的唐詩，並且是以中英文各朗誦了一遍：「空山不見人，但聞人語響，返景入深林，復照青苔上」，她盛讚這首詩很美，尤其適合疫情肆虐、隔離期間細讀。

▲梅姨（左）應主持人要求，以中文朗誦《鹿柴》。（圖／翻攝The Late Show with Stephen Colbert）

雖然大家都大讚71歲的史翠普，還有如此記憶力，令人佩服，但她卻自嘲，現在每5個人就有一個華裔，如果聽到她剛才說的中文，一定覺得很可怕，還可能會演變成國際事件。

再次驗證好萊塢的傳聞：沒有什麼可以難倒梅莉史翠普的！