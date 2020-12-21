取消早餐助減肥兼顧健康？醫推168斷食：人其實不用吃到三餐

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節食失敗是意志力不足？醫：別跟荷爾蒙比拚
元鼎診所院長曾嶔元醫師表示，網路上的飲食控制方式，大多以計算卡路里、熱量為主，認為控制妥當體重自然會下降，這聽起來再正常不過，但其實這僅是一種從物理學角度來看的減肥方式，而非醫學，此方式反而會啟動身體的另一項機制，更不利減肥。
人體的機制在卡路里吸收下降時，也將會促使身體分泌荷爾蒙，進而開始了想吃東西的慾望，這和意志力無關，而是因為身體受到了荷爾蒙的驅動。在荷爾蒙未分泌的情況下不斷進食，確實和個人意志力有關；但透過節食促使荷爾蒙分泌，道理跟人體需要睡眠休息一樣，是一種身體的機制。
曾嶔元醫師表示，國外不少研究指出，透過減少卡路里、熱量的方式進行減肥，在短期內成效都相當不錯，但長期來看幾乎都是失敗收尾，這就是因為荷爾蒙使然。減少卡路里這聽起來是再正常不過的減肥方法，但卻是個容易適得其反的不良方式，因此醫師建議，與其試圖用意志力對抗身體的機制，不如反其道而行，運用身體的機制達到減肥的效果。
取消早餐助減肥和健康?168斷食免跟身體硬著來
運用身體的機制達到減肥的效果，首先先了解身體的機制是因為受荷爾蒙驅動，荷爾蒙則受生活習慣影響，因此可運用身體飲食習慣的機制，在可控為前提下，讓身體習慣新的飲食模式。就像面對理念不合的人，為達目標，應先想辦法說服及改變，而不是硬著來。
相較於節食，適當的斷食讓身體習慣，是個更有助於身體習慣，是個良好的減肥方法，近日最受矚目的就是「168減肥法」或稱「168斷食法」。其主要是透過16個小時僅喝水、無糖黑咖啡、無糖茶等無熱量、卡路里的飲品，將一天當中的飲食間隔時間控制在8小時內的飲食方式。
以一般人作息來看，醫師建議可以取消早餐即可，一天當中只吃午餐及晚餐就相當足夠，如此斷食從晚餐開始計算至隔日的午餐便容易達到16個小時斷食的目標，中間也會經過睡眠，也更容易上手；也可以從取消晚餐開始進行。期間不論是為補充飢餓、補給養分、提起精神等，都可用水、無糖咖啡、無糖茶等應付過去。而用餐時也記得應補充多元的營養，如６大類營養，以避免營養不良。
現代人生活大多資源充沛，就算沒有油脂等發胖食物，也有營養過盛的情況，一天當中至少都會有早餐、午餐、晚餐三個進食的時間，但其實我們之所以會一天三餐，主要就是因為從小就是被這麼教導，已有既定的觀念，甚至是身體已經習慣了這樣的模式。因此肥胖者、想減肥的人若想控制自己的體重，建議打破這樣的觀念，讓身體的營養避免過多，足夠就好。
這方法在初期時或許會相當難熬，畢竟身體需先習慣新的進食模式，尤其是第二天，到了第三天身體逐漸習慣，第四天漸入佳境，第四天之後通常就開始習慣了。長久下來飲食習慣改變，身體也不再需要那些過多的養分，便容易瘦下來。
斷食主要是為了健康，剛好有助減肥
曾嶔元醫師表示，適度的斷食其實最主要的目的是為了健康，但此方式也剛好間接達到了減肥的目的。曾嶔元指出，人類的細胞運作模式主要可以分成生長模式和修復模式，不斷的進食即可讓細胞維持在生長模式當中，這對發育中的小孩而言是好事，但成人並不需要再持續成長，也沒有成長的空間，不斷的成長反而增加了癌細胞成長的風險。
相較之下成人需要的是細胞修復，斷食便是其中的方法，讓細胞在修復時間大於成長時間的情況下做輪替，身體自然會更加健康。說到這，醫師也表示以往謠言「少量多餐」就是一個讓細胞不斷處於成長模式的不良方法，不論是為了減肥或是為了健康都建議避免為佳。
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