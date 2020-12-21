嘔吐掉髮易感染？肺癌化療今非昔比 醫：化療是肺癌重要治療武器

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肺癌已多年蟬聯十大癌症之首，一旦確診肺癌，患者大多希望尋求標靶治療的機會，但約有一半肺癌病人需直接面臨化療。很多人對化療還停留在刻板印象，誤認會引起嚴重掉頭髮、噁心嘔吐、白血球嚴重下降等副作用，但隨著肺癌治療藥物的不斷進步，副作用降低，身體外觀可能看起來與一般人無異。此外，接受口服化療的患者，更能提升治療的便利性。
肺癌治療進步迅速，化療是重要武器
台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀醫師表示，肺癌治療藥物在所有癌症當中，是進步最快、效果也最好的，不論是口服標靶藥物、血管標靶藥物，甚至是新一代的口服化學藥物等，即便患者為75歲以上的長者，化療後都不會出現像電視劇中常見落髮等副作用。
台灣約有6成患者，發現肺癌時已屬於晚期，無法單靠手術治療，需透過全身性治療控制病情。此時患者多數會尋求基因突變檢測，希望可使用標靶藥物控制腫瘤。黃俊耀醫師表示，從現行的治療比例來看，台灣肺癌病人僅有5成左右可接受標靶治療，約有半數病人必須採取化療等治療方式。
黃俊耀醫師說明，不論患者首選的第一線治療方式為標靶治療、化學治療或是免疫治療，如果出現表皮標靶惡化，還是得需要回到化學治療以接續病情控制。現在化學治療也會搭配其他治療合併進行，例如將免疫治療合併化學治療使用，其效果會比單一使用免疫調節劑更好。因此無法接受標靶治療的肺癌患者，也不必過度擔心。
化療副作用大令人抗拒？ 醫：機率非常小
化學治療是肺癌相當重要的治療手段，用對化療有助於控制病情，清除潛在的癌細胞、減少轉移風險、提高腫瘤清除率，並且有助延緩復發及延長壽命。黃俊耀醫師表示，化學治療最主要的目的，就是破壞腫瘤細胞的表面，讓人體T淋巴球更能清楚辨識腫瘤細胞的表面抗原。化學治療若能持續維持，可讓癌細胞的分化、惡化得到妥善的控制。
雖然如此，不少民眾聽到化療仍不免畏懼疑慮，深怕副作用影響身體健康及生活品質。黃俊耀醫師說明，早期的化療易出現落髮、骨髓抑制、噁心嘔吐等副作用，爾後，1997年新一代的化學治療問世，副作用已改善不少。近年來上市的新型口服化學治療，不僅效果等同於傳統的針劑治療，副作用發生率比起針劑治療也更小，病人可以依據自身狀況與醫師討論化療方式。
口服化療便利性高，同時兼顧治療與生活品質
黃俊耀醫師進一步指出，口服化療藥物相對而言，提升了患者的治療便利性，患者可約兩週回診開一次藥，不用為施打化療而請假，時間上更有彈性。口服化療也適用於行動不便的年長者，減少患者往返醫療院所的頻率。至於對針劑治療較抗拒的患者，也可諮詢是否適用口服化療。
現代醫療強調醫病共享決策，建議病患根據自身需求、工作型態、生活品質等，與醫師討論治療策略。黃俊耀醫師說明，台灣不少肺癌患者年齡在40歲左右，身兼家庭經濟支柱的地位，口服化學治療確實服藥及回診，不僅可以控制病情，也讓病人能維持正常生活。
肺癌高風險盡早篩檢 以利早期發現及治療
黃俊耀醫師強調，肺癌不論台灣或國外，皆為十大癌症中一、二名，對健康威脅不容忽視。醫師呼籲，家族中有３人確診肺癌的家族史、長期抽菸、接觸二手菸或工作環境長期接觸金屬與放射性元素，以及肺結核患者，皆是肺癌的高風險族群，建議應作低劑量電腦斷層掃描，以助防治肺癌甚或早期發現，避免錯失治療機會。
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