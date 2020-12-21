湯圓怎麼吃才健康？營養師：吃4顆少吃半碗飯、豆漿無糖茶做湯底

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冬至吃湯圓注意三大地雷 營養師：湯底熱量甜度高
冬至是傳統文化中相當重要的節慶，民間多有吃湯圓的習俗。然而湯圓熱量不低，在吃湯圓時應注意營養均衡，以避免熱量攝取過高。賈婷文營養師，湯圓普遍甜度高、油份高，建議冬至吃湯圓最重要的三大原則是：「適量吃」、「聰明配」、「健康煮」。
賈婷文營養師指出，湯圓的「湯底」其實藏有不少熱量，油脂和甜份容易被忽略。不少人喜歡吃的鹹湯圓，多以油蔥頭爆香過的湯頭作為湯底，油脂含量相對偏高，都是吃湯圓要注意的問題。營養師建議，想吃鹹湯圓可以用不含油脂的蔬菜湯底，搭配小白菜、香菇等配菜，增加纖維攝取量，整體熱量較低，既能作為點心也能取代正餐。
至於愛吃甜湯圓的人，可能會搭配紅豆湯、糖水等湯底。賈婷文營養師建議可以選擇用代糖取代糖水，如果覺得口感不佳，也可改用無糖茶、杏仁茶或豆漿來取代甜湯湯底，同時也攝取到優質蛋白質，比起純糖水的湯底更能兼顧健康。
湯圓熱量驚人一顆70卡 糖尿病腎臟病消化不良勿多吃
賈婷文指出，湯圓熱量不低，民眾要多注意「適量吃」，兩顆包餡湯圓或10顆紅白湯圓，熱量就直逼1/4碗白飯，建議當天的醣類食物攝取要隨之調整，比如晚餐少吃1/4碗白飯，如果想吃4-5顆湯圓，當餐最好少吃半碗白飯。
營養師建議，有包餡的湯圓熱量普遍較高，希望控制熱量者可以選擇無餡的紅白湯圓。常見的餡料如花生、芝麻、紅豆，外皮加上內餡，一顆就有70至80大卡，紅豆湯圓雖然熱量較低，也有60大卡左右。如果再搭配甜度高的糖水或油脂含量高的湯頭，熱量攝取還是容易過高。
湯圓甜度高、油份高，賈婷文建議糖尿病族群要吃湯圓，一定要注意替換主食類份量，或是該餐白飯量減少。腎臟病族群也要注意，花生與芝麻內餡磷含量較高，較不適合食用。而吞嚥、消化功能不佳的老年人或幼童，也要避免一次吃下過多湯圓。營養師提醒，湯圓外層為麵皮，內餡大多含有糖份與油脂，民眾在冬至吃湯圓仍建議適量、應景即可。
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