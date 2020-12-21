「1女尬3男」泡溫泉爽發IG限動！他超不解　釣出本尊回應

有名男網友日前滑Instagram限時動態時，發現有女生跟3位男生一起去泡湯，甚至三個人躺在同一張床上過夜，女生還聲稱「三個都是小男朋友」，這些舉動讓他超級問號，並直呼「現在的年輕人也玩太大」，貼文一出，竟然意外釣出本尊回應。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示「為什麼會有女的自己去跟三個男生泡溫泉，男生裸體跟她一起泡，還發限時跟大家說啦，然後躺在同一張床上過夜，說那三個都是她小男朋友」？

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，有網友表示，「正常啊，顯示自己行情好，殊不知，已被人背後說閒話」、「ㄏ，看完IG只能說不意外」、「城裡人真會玩」；但也有網友認為「到底管人家幹嘛」、「要是一個男的帶三個女生應該就會羨慕了」、「是不是自己沒跟到所以森七七」、「呃…那是他的事吧，你沒事管那麼多幹嘛哈哈」。



▲原PO貼文一出，也意外釣到當事者回應。（圖／翻攝自《Dcard》） 不過該貼文也釣出本尊回應，當事人指出，男生們雖然裸體，但也都有拿東西遮好，而她自己全程都有穿衣褲，也根本沒有看到他們的私密部位。至於「小女友」、「小男朋友」，也都只是一個代稱而已，她表示「大家感情都很好，不然你覺得哪個男生接受女友共享，有時候出去也不只我一個女生，甚至也有一群朋友睡一張床，大家可以接受，就只是過夜罷了，我們又沒做什麼見不得人的事情」。

當事者也強調，「他們從來都不是工具人」，出去吃飯基本上都是各付各的，「我沒花他們的錢沒靠他們養，最多就是開車接送的部分而已 ，我從來也沒有說他們對我好是應該」，她最後也表示「你看的不開心，退一退別看就是了，但，我對你有什麼影響嗎，需要您這般大動作放上來評論」，對此原PO則是回應，自己只是在「尋求解答」而已，並無公審的意思。（編輯：郭佩蓉）