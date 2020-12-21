▲ Pirelli『一年份小惡魔任你騎』首波抽獎結果出爐

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首波中獎幸運騎士出爐
『一年份小惡魔任你騎』活動，共有 3 次抽獎，首波抽獎已於日前展開。根據官方紀錄，至第一波抽獎截只日前，已有為數眾多符合抽獎資格的消費者在粉絲團現身。倍耐力摩托車輪胎 台灣總代理好運車業 總經理 Stephen 在親自為最大獎得主頒獎時表示，很開心看到國內消費者對倍耐力 Diablo Rosso™ Scooter SC（小惡魔）的支持，基於回饋大家的出發點，好運團隊特地規劃這次活動，接下來還有兩波抽獎機會。
【一年份小惡魔任你騎】首波中獎名單
『小惡魔一年份』得主，共 3 名/月
李筱涵、林睿和、賴柏任
『倍耐力限量斜背包』得主，共 5 名/月
Eddie Ho、江皓君、鄒承瀚、謝翔濠、魏政宇
『小惡魔限量款潮T』得主，共 10 名/月
Do Mo、Sh Ju、Yen Kevin、宸宸、郝郝笑、童連方
黃崇翔、蔡正富、謝東翰、蘇哲緯
『倍耐力帥氣布帽』得主，共 10 名/月
Jessica Hsu、李建明、洪浩哲、范純霖、陳民軒、陳宣遠
陳歐祖、黃彥騰、楊宗翰、賴暐鵬
【一年份小惡魔任你騎】活動資訊
活動期間，只要購買倍耐力 Diablo Rosso™ Scooter SC（小惡魔），即可享有第二對折六百（限下次使用）。活動期間，每月一次，活動還有兩次抽獎，其中包含『一年份倍耐力小惡魔』的最大獎，或其它只送不賣的倍耐力原廠周邊精品。
活動詳情資訊
http://howun.tw/CF/2011/index.htm 或 https://chun9278.wixsite.com/diablorossoscootersc
活動方法
活動期間，凡購買倍耐力Diablo Rosso™ Scooter SC（小惡魔）一對，就可獲得小惡魔限定折價券（一張可折 300 元，不限前、後輪）。憑券拍照上傳 FB 活動頁面，按照活動指定方式標註 2 位好友，並打上關鍵字：『#一年份小惡魔我要騎好騎滿』，就有機會抽中最大獎倍耐力 Diablo Rosso™ Scooter SC（小惡魔）一年份輪胎，或小惡魔周邊好禮。
贈獎名額：
- SC 一年份 x 3 位/月、 2. 一般布帽 x 10 頂/月
- 小惡魔T x 10 件/月 、 4. 斜背包 x 5 個/月