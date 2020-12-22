【名家專欄】招名威教授／圍爐留意一氧化碳中毒 毒物專家：頭暈等輕症，提高警覺速迴避！

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就我的記憶，政府呼籲民眾這類型靠燃燒的熱水器一定要放在室外已經很多年了，雖然大部分的人都知道這件事，但每每看新聞，還是不難看到一氧化碳中毒的悲劇，熱水器不要放在室內，很難嗎？
要在空氣中能吸到一氧化碳其實真的不是件容易的事，需要幾個條件，一個是密閉空間，另一個就是在這個通風不良的空間內有一台靠燃燒的熱水器，第三個條件是需要夠長的時間吸入，一氧化碳要中毒讓人可以完全昏迷過去，最快至少要5至10分鐘以上。但一氧化碳很頑固，它有一個讓人中毒的致命條件，就是一氧化碳是一種無色、無味、無臭、無刺激性的氣體，不像瓦斯那樣有味道，所以才會常有發生中毒而不自知的狀況。
另一方面，一氧化碳對血色素的親合力是氧氣的230倍以上，會與氧氣競爭，形成一氧化碳血色素，而造成體內組織快速的缺氧。大家想像一下，缺氧的情況下甚麼器官會發生問題呢？答案是腦部和心臟。
中毒時這兩個重要器官功能失調會是最常見的症狀。中毒較輕者，可能會有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等症狀；當中毒較嚴重時，則可見昏迷、抽搐、心律不整、心肌梗塞，乃至於死亡；另外有少部分病人在恢復意識後，經過一段時間，發生遲發性腦病變，而有智能減退、大小便失禁、步態不穩、行為退化等症狀出現。
由於一氧化碳中毒是屬於一種非特異性中毒，中毒的診斷需仰賴一般民眾提高警覺，比如逢年過節大家在室內圍爐或烤肉，可能多人一起產生頭暈、疲倦、腸胃不適及嘔吐等症狀，即有可能已發生輕微一氧化碳中毒，因此如果有許多人同時產生類似症狀，一定要想到一氧化碳中毒的可能性並及早送醫治療。一氧化碳中毒的緊急處理包括立刻將病患移至通風的環境下，若有意識不清，需保持呼吸道暢通，並盡速送醫，若有需要，立即給予高濃度的氧氣是可以降低其可能的傷害。
但有很多在外地租屋的房子，因為空間的關係必須要熱水器安裝在房間內，這種情況熱水器的房間就必須要有與室外直接連通的窗戶或通風孔，保持通風良好。切記不要把毛巾等易燃物品放在熱水器上，附近不要堆放易燃或有腐蝕性的物品，熱水器使用完後，必須檢查燃燒器是否已經熄滅，並切記關閉氣源，更不可在未關閉熱水器的情況下離家外出或就寢。
一氧化碳中毒相當可怕，但是最重要的仍是預防其發生，千萬不可將熱水器裝在室內，煮食東西時要注意空氣之逆流，千萬不要讓原本無毒的煤氣因缺氧造成燃燒不完全而產生有毒的一氧化碳。一旦懷疑有可能一氧化碳中毒時，爭取時間及早送醫治療，便可以將其危害降至最低。
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