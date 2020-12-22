影／生命鬥士曾柏穎　帶領偏鄉學子尋找生命亮點

罹患「妥瑞症」、強迫症、情緒與閱讀障礙的生命鬥士曾柏穎，今（22）日到芬園鄉文德國小真人圖書館分享他的充滿荊棘滿布人生道路，曾柏穎說，父親生前鼓勵他，「想做任何事情都不要嫌晚，一切都可能發生，千萬別小看自己。」這句話永遠迴盪在他的腦海裡。

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▲曾柏穎分享，儘管自己所有的條件再怎麼不利、環境再怎麼不友善，但唯有從自己轉念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲曾柏穎分享，儘管自己所有的條件再怎麼不利、環境再怎麼不友善，但唯有從自己轉念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

錄取美國公衛碩士的生命鬥士曾柏穎，到八卦山偏鄉學校為師生進行他求學、生活經驗及生命故事奮鬥過程的分享。曾柏穎因為他的身心障礙狀況，在十五歲時不堪他人的霸凌與歧視眼光，從四樓一躍而下，但很幸運的，只有皮肉傷，連打石膏都沒有，但經過這樣的轉折，也讓他轉念「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨」，開始他不一樣的生命故事。

校方藉由曾柏穎的分享，期盼引導同樣位處偏鄉的學生，儘管自己所有的條件再怎麼不利、環境再怎麼不友善，但唯有從自己轉念，正向的看待自己、從自己開始做起，所謂天助自助者，才能漸漸的引導他人改觀。

他舉例他所患有的妥瑞症，常常會不自覺的眨眼、臉部抽搐、身體抽動，甚至發出聲響，常常造成他人的異樣眼光，不知道的人，還以為他是故意搗蛋或挑釁，他經歷過這樣的過程，因此，也希望他能夠把他奮鬥的過程分享讓更多的人瞭解，減少他人因為不理解而造成的霸凌或歧視。

曾柏穎更赴美就讀公衛學院碩士，持續進行相關研究。他表示：「如果今天做其他研究，我會非常沒有興趣，但如果是做妥瑞症的研究，能幫助跟我一樣的人，就成為我的動力。」六年級邱竑暢說：「看了他的生命故事讓我很感動，我們不應該去歧視別人，更應該主動去關懷任何有需要幫助的人」。

▲曾柏穎舉例他所患有的妥瑞症，常常會不自覺的眨眼、臉部抽搐、身體抽動，甚至發出聲響，常常造成他人的異樣眼光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

× ▲曾柏穎舉例他所患有的妥瑞症，常常會不自覺的眨眼、臉部抽搐、身體抽動，甚至發出聲響，常常造成他人的異樣眼光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 22）

校方表示，藉由曾柏穎的生命故事分享，我們希望教導孩子去同理關懷，也要學習去尊重包容這社會上多元的人事物。很多時候，我們因為不瞭解而害怕，而過程中也因此而傷害到他人，因此，學校希望透過今天的活動，帶領孩子們能夠培養正確的觀念，同時，也教導孩子們能夠認識自己的優缺點，透過自我接納，建立自信，為自己的人生負責。