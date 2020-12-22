▲ Ford未來趨勢報告：疫情讓交通蓬勃發展

我是廣告 請繼續往下閱讀
2020 年是無人能預料的一年。COVID-19 已造成經濟、政治和情緒上的混亂，考驗了個人、家庭、醫療系統和整個社會。然而，正如 Ford 年度未來趨勢報告中所強調，疫情也揭示了人們在尋找對應機制時所展現的韌性。
在一項於 14 個國家進行的全球調查中，69% 的受訪者表示，對於經歷世界正在發生的這些改變，感到不知所措。當被問及對於這些疫情期間的變化適應得如何時，53% 的人表示「比想像中還難適應」，而 47% 的人說「比想像中要容易」。年輕世代比年長者們感受到的衝擊更大，63% 的 Z 世代者覺得比想像中更難適應，但僅有 42% 的嬰兒潮世代者有同樣看法。《2021 Ford未來趨勢報告》對全球消費者行為模式和態度的變化進行研究，以協助決策者瞭解這些變化將如何影響我們在 2021 及之後的世界。本報告中聚焦的其他趨勢包括：
- 壓力壟罩：在世界各地都高漲的焦慮情緒——對可能感染 COVID-19 的恐懼，以及擔憂疫情對社區、就業、教育等帶來的衝擊。全球 63% 的成人表示，他們感受到的壓力比一年前還大。每 5 人中就有 4 位表示，應該更照顧自己的情緒健康。也因為意識到疫情對心理健康的影響，人們開始尋找創新的方式來對應並維持聯繫。
- 適時抽離：隨著工作與生活的界線消失，「今天星期幾？」已成為每天普遍的重複句。為了擺脫因疫情而受困在家的單調，消費者正在尋找新的抽離方法——許多人正是從他們的車輛上找到慰藉。全球超過四分之一的車主們說他們藉由自己的車輛來放鬆。近五分之一的人說，他們透過車輛來尋求自己的隱密空間。更有 17% 的人說他們把車輛當成工作的地方。
- 尋求陪伴：疫情將焦點放到消費者對陪伴的需求上，並重塑了他們的家庭意識。孤單在世界各地都是個普遍的存在——每 2 人中就有 1 人說他們經常感到孤單。年輕世代對此感受最強烈，Z 世代經常感到孤單的可能性是嬰兒潮世代的近 2 倍（64% 相較於 34%）。因此，許多人正重新考慮應該住哪裡，搬到離家近一些，以及用新的方式在線上和線下中找到陪伴。
- 關注差距：不公正與不平等的差距在全球日益擴大，尤其這一波疫情所帶來的影響不成比例地衝擊到社會的弱勢群體，如：低收入戶、少數民族和婦女們。隨著消費者越來越意識到這些差距，品牌們正積極成為倡議者和創業家。全球 76% 的成人表示，他們期望品牌們在社會議題上表明立場，而有 75% 的成人表示，他們認為現今的品牌們正在努力做正確的事。
- 優質購物：在疫情中，我們的購物模式以及想購買的東西都已經有了轉變。企業無論大小，都正以極快的速度在適應這種轉變，而許多消費者也敞開雙臂歡迎且享受這種新常態。全球 75% 的成人表示，他們很欣賞自疫情開始以來，各公司在購物體驗上做的改善，41% 的成人表示，他們已不想回到疫情前的購物模式。
- 交通行為轉變：疫情也許讓人感到受限，但人們並沒有停滯不前——個人交通正在蓬勃發展。自行車銷量激增，城市也透過街道管制以提供騎單車者更多空間。隨著人們期望對自己所處環境的安全感更能掌握，汽車銷售一片興旺。智慧城市的規劃也正在加速自動駕駛的普及。全球 67% 的成人表示，「對未來自動駕駛充滿希望」，而 68% 的家長表示，比起與陌生人共乘，他們寧願讓孩子搭乘自動駕駛的車輛。
- 維持永續：在疫情初期，空氣品質的改善成為全球大封鎖下唯一的一絲曙光，但隨著世界退回到依賴塑料和其他一次性產品，這種樂觀迅速地消逝。這也清楚地證明，「變得永續」並不總是和｢保持永續」步調一致。年輕世代感到最擔心的事包含：全球 46% 的 Z 世代認為，疫情使我們更加浪費；47% 的 Z 世代更表示，從長遠來看，疫情將對環境造成負面的影響。