▲ 新年式 Mazda CX-5 新增「黑艷」雙車型 七車款 98.9 萬起

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Mazda CX-5 黑艷版外觀上融入黑色元素，爍黑設計式樣的車外後視鏡以及鋁合金輪圈。黑艷版所配置的 Granlux® 類麂皮與皮質混搭運動化座椅，具備優異的防滑和透氣效果，其觸感柔軟細膩，兼具機能性及高級質感。車室內的爍黑蜂巢飾板搭配內裝紅色縫線，以及進一步提升操駕樂趣的方向盤換檔快撥片。
CX-5 全車系標配 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，98.9 萬起的尊榮型即標配全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、進階前行煞車輔助系統（Advanced SCBS）、車道偏移警示系統（LDWS）、車道偏移防止系統（LAS）、盲點偵測系統（BSM）與後車警示功能（RCTA）；黑艷頂級版以上則配備前擋投影式全彩抬頭顯示器（Windshield HUD）與 360°環景輔助系統（360°VIEW MONITOR）；黑艷旗艦版以上升級導入倒車煞車輔助系統（SCBS-R）以及駕駛疲勞警示系統（Driver Attention Alert）等先進主動安全科技。
此次正 2021 年式 CX-5 升級完備先進的主動安全配備，並提供尊榮型、黑艷頂級版、頂級型、旗艦黑艷版、旗艦型、2.5 2WD 旗艦型與 2.5 AWD 旗艦進化型等七款車型選擇，98.9 萬起的正式售價於今日展開接單，歡迎造訪 Mazda 官方網站(http://www.mazda.com.tw/)或親臨全國展示中心。