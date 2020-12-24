▲ 年終檢討＋新年希望！Gogoro 不談銷售、專注改善使用者體驗

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選擇在 2020 年底耶誕佳節前，Gogoro 邀請媒體參與，由產品長彭明義回顧2020 年努力重點，原以為是針對銷售表現、市場雜音、對手成長、政策轉彎等主題加以回應，但沒想到出乎意料的，專注在 GoStation 換電站的建置進度分享，一小時的報告內容中，大致可以分為六大主軸，分別為：
- 2,000 站里程碑＋60 Super GoStation
- 六都內升級站點同時增加更多 Super GoStation
- 六都外與政府合作強化覆蓋
- 電池交換站數增加、交換站內槽數增加
- 持續提升使用者資訊與體驗
- 鼓勵、獎勵用戶前往綠點、Super GoStation 換電
- 新技術開發、開放平台、安全優先
近一步整理上述大量的資訊，主要可以先針對 GoStation 換電站的「密度」與「深度」同步增加先行介紹。從2015 年全台僅有 110 座 GoStation 換電站，到 12 月 22 日截止成長至 1,917 座的數量，若再把已確定建置、等待接電等準換電站加入，則可達到 2,041 座的規模，且除了六都高度覆蓋的普及率以外，六都以外的建置更是近年來 Gogoro 首要目標。若以六都比較，GoStation 換電站的普及率於台北市、新北市等地區已超越加油站，而桃園市、台中市、台南市、高雄市也幾乎已在伯仲之間，主要差異則會是在六都之外，這也是為何Gogoro 所列的建置重點。
換電站更要深度
提升了換電站的「密度」，接下來目標就是提升「深度」，意即為要增加換電站內的電池槽數，這也是為何Gogoro 特別強調 Super GoStation 於 2020 年新增 60 座的規模。可以提供最少 120 個電池槽的 Super GoStation，讓每個充電站提供電池的對應能力更夠。且放眼 2021年，Gogoro 目標更要新增 80 個 Super GoStation，至於 GoStation 增加數量則目標為 150 座，雖然相較於 2020 年增加 GoStation 的 373 座有點距離，但就如上文所述，目前換電站的密度已達一定水準，以增加「深度」為主，是未來 Gogoro 佈局充電站的主要思維。
換電站密度與深度持續增加，第三代電池也持續增加投放數、達到 42%，第二代電池更有 48% 比例，最資深的第一代電池目前持續退役中，當前僅有 10% 的占比。以此電池更新速度、換電站的佈建計算，Gogoro 車主理想中應該不大會有更換到未充滿電的電池，但對比實際使用情形卻並非如此，關鍵就出在於既有 Gogoro 提供的App 應用程式的「媒合」能力。而這，也是現階段 Gogoro 要改進的另一重點。
加強車主與電池「媒合」能力
既有的 App 功能中，提供換電站地圖指示功能以車主半徑 3 公里內、僅以黑色與綠色雙色顯示換電站點的電池提供狀況，未來則將更新，除了涵蓋半徑提升至 5 公里，並會區分出四種圖示，如下圖所述，讓車主於換電池能有更充足的資訊參考與選擇，減少更換到未充滿電力的電池機率。
除了手機 App 更新以外，換電站點上的功能顯示也會強化，提供滿格電池好拿時段、10 公里內附近站點等資訊，讓未攜帶手機出門的車主能有支援資訊，也是提升用戶體驗的改進面向。
換電站建置背景分析
簡報中，產品長彭明義也直接碰觸了較敏感的話題，也就是充電站的建置資金，根據其所提供的資訊顯示，Gogoro 目前旗下 1,917 個換電站的建置型態，主要可以區分三種，包含 A不申請補助自行興建、B 申請TES 補助（平均每站補助 20 萬）、C 經濟部委託台灣中油建置無補助（智慧電動機車能源補充設施普及計畫），這三個類型的比例，目前 A 比例高達 50.7%，B 與 C 則分別為 34.3% 與 15%，而電池則是完全自行投放無補助。此數據顯示，Gogoro 針對電池交換站建置所投資的成本確實大過於市場上所想像，受惠政府補助之利，也低於既有印象。
最後，則是針對先前「斷中柱」事件加以回應。雖然此保養維修範疇不在此次簡報內容內，但針對媒體提問，產品長彭明義也誠心回應，表示關鍵出在 Gogoro 第一線服務人員的應對仍欠考慮，並未站在消費者端思考，才會造成此次風波，除了強調未來會加強此面向的教育訓練以外，也再次說明 Gogoro 旗下車款的中柱零件，也與其他廠牌機車相同，都是像其他供應商所購買，並無「特規」的情形發生，也同樣提供產品保固，車主無須太過擔心。
選擇在 2020 年底，Gogoro 由產品長親自站上火線，表示持續改進、聆聽消費者聲音、提升使用者體驗、做對的事等訊息，以低姿態來面對今年電動機車雪崩式的銷售表現，確實是值得讓人意外的溝通方式。但相信對於消費者而言，若 Gogoro 所提出的改善、革新動作與目標都能一一達成，絕對是對使用體驗、對品牌形象皆可正向加分，但未來達成目標如何？除了報表上的數據以外，車主的實際體驗，相信更是最具參考價值的考核。Gogoro 真的改進、做對的事了嗎？2021 年同一時間，我們相約再見。