蘇貞昌陷萊豬風暴！對抗國民黨杯葛　蔡英文火線救援

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明年1月開放含萊劑美豬進口，是台灣為了對外經貿談判與國際關係、不得不執行的開放政策，應該與社會理性溝通，卻因為蘇貞昌的強勢與自負，讓萊豬議題愈燒愈烈，戰火延長到明年8月的公投。連帶影響公投約束期滿的日本核災區5縣食品進口問題，即使日本殷殷關切，蘇內閣沒時間也沒有能量處理。
國會攻防失當 行政院面子裡子都沒爭到
相關人士坦承，開放萊豬進口的時機有點倉卒，駐美代表蕭美琴7月底赴華府就任，行政院8月底宣布開放含萊劑美豬美牛進口，其實就是政治判斷的決策，希望做一個人情，給當時陷入連任苦戰的美國總統川普。
行政院宣布政策後，主力部隊若放在農委會和衛福部，由農委會負責配套補助措施及安撫農民，衛福部和社會溝通、降低民間的食安疑慮，情況或許好一點；但蘇貞昌把戰場放在立法院對抗上，變成不可控制的發展。
相關人士指出，2012年馬英九政府開放美牛，只有40席的民進黨黨團就可以癱瘓立法院好幾天，重創連任不久的馬英九聲勢。此次民進黨政府開放美豬，國民黨當然會如法炮製，以立法院為抗爭舞台是可預期的。不過，國民黨戰力本來就不強，黨內又分成好幾股勢力，每一次杯葛議事，不但要甲級動員，還要想各種「套數」，後來其實已經撐不太下去。民進黨團與國民黨團協商過程中，幾次得到暗示，只要「抬一下」演個武場，彼此有個下台階就可以了。
但據了解，蘇貞昌不願意在混亂中上台施政報告，他要體面從容地進場。國民黨只得繼續杯葛，而蘇貞昌每次都在議場外接受媒體採訪，極盡揶揄、諷刺國民黨之事，例如「抬著道具豬進進出出8次，都『豬八戒』了，不知道還要豬幾戒。」
直到行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵風波，讓國民黨撿到槍，後來又結合社會力量準備參加秋鬥大遊行，蘇貞昌態度才轉趨謙卑，在國民黨第10次杯葛時「拜託」國民黨停止杯葛。議事杯葛12次之後，國民黨團演出潑豬內臟事件，蘇貞昌還是靠民進黨立委護航、在更混亂的狀態中上台施政報告。
不知見好就收 蘇貞昌自陷於萊豬漩渦
「豬內臟事件」後，蘇貞昌罕見地打了60幾通電話，一一親自向民進黨立委致謝。一位農業縣立委說，接到蘇貞昌電話時嚇一跳，「以為打來罵的，」可見蘇貞昌平時對待黨內同志的態度。
民進黨人士指出，萊豬攻防戰中，蘇內閣犯下「牛肉麵事件」的錯，後來國民黨發生「豬內臟事件」，兩者抵消，接下來就是「避免犯錯」。不過蘇貞昌強勢個性難改，國民黨立委蔣萬安質詢時提到屏東豬農憂心萊豬進口，被蘇貞昌反問到一時無言、停頓數秒，蘇貞昌本應就此打住，但他得意忘形地追打蔣萬安，講出屏東信功肉品很支持政府，引來信功肉品接連否認打臉，又讓自己陷入困境。
蘇貞昌任閣揆以來，人事、行政權一把抓，平日對待黨內同志沒有好臉色，蘇內閣聲勢好時，黨內對他敢怒不敢言；萊豬議題一直犯錯後，要拉蘇貞昌下台的聲音就擋不住了。對他怨氣最深的「英系」，一直釋放接任閣揆的人選，從桃園市長鄭文燦、前副總統陳建仁，甚至連行政院副院長沈榮津都被提及。蔡英文總統不得不親上火線，連續兩週在民進黨中常會前發表談話，力挺蘇貞昌。
相關人士指出，萊豬問題牽涉到食安、產業和美台關係，如果川普勝選，再多派幾個部長來台灣，可以用台美關係疏通台灣社會的反彈；但川普敗選，蔡政府無法獲得加持，蘇內閣又太輕忽此事的後坐力，只相信小編文化在網路帶風向，搞得一發不可收拾。
不過也有人樂觀評估，如果明年1月萊豬上路的過程順利，該有的標章和查核都到位，到了8月公投就沒有吸引力了，人民不會想去投票。「現在就是9局下半，投手很重要，不要暴投。」黨內人士意有所指地說。