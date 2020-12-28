房市燙到政府出手　台北商圈地王為何冷到乏人問津？

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根據屋比房屋統計6都網路上店面待租件數，近兩年增幅4成，待租店面從12000多件增加至17000多件；其中最具指標意義的台北市，兩年來增幅為63%，僅次於桃園市66%，說明店家退出經營，閒置店面在這波疫情大量出籠，不少待租商圈店面租金跌幅超過1成，以站前商圈跌幅20%幅度最大。
疫情催化第2波倒店潮
台北市商圈店面掀起退租潮從前兩年就開始，起因自陸客來台人數銳減，曾經重創各地商圈。緊接著2019年，信義商圈磁吸忠孝商圈客群，加上沉重的高租金，接連傳出指標店面撤租，像是江浙菜老店永福樓、粵菜餐廳糖朝以及美國快時尚品牌Forever 21、南韓時尚服飾品牌SPAO、MIXXO。瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，當時東區空置率曾高達15%，商圈榮景岌岌可危，一代地王東區沒落之名不脛而走。
沒想到，這還不是最慘烈。新冠肺炎爆發後，讓一級商圈店面迎來最大衝擊，退租潮一路蔓延，先前強勢的士林商圈、永康商圈、西門商圈、站前商圈也開始弱化，知名品牌收店退租時有所聞，連三角窗及近捷運的金店面都出現空租。
實際走一趟永康商圈，短短100公尺有數家店面停業，顯見蕭條冷清，當地最為知名的芒果冰創始店Ice Monster即將年底熄燈，還有芒果皇帝、思慕昔2館等店也不堪虧損陸續收店。東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔指出，永康商圈人潮銳減逾5成，自2月疫情爆發已有40多間店面歇業，憂心永康商圈正在「東區化」，人流少加上高租金，恐怕會把好房客趕走。
「這幾年一線商圈興盛，成也觀光客，敗也是觀光客」，黃舒衛表示，當初商家一窩蜂展店，搶租最貴的店面，突如其來面對這一波百年難見的疫情，現在只能棄守撤退，西門町這次受創也相當慘烈，多家連鎖伴手禮名店一一收店。
資金看好房市但不進店面
租金過高是知名商圈掀起倒閉潮的主因之一。香港商匯泓不動產副總經理吳懿倫指出，以常見手搖飲料店來說，一般店面月租金約10~20萬元，但在西門商圈開店，來客量是小型商圈的3、4倍，相對負擔的租金就是往上墊高，依坪數大小不一，月租金從30~60萬元，甚至百萬元都不誇張。當慕名而來的遊客消失，營業收入大減，這些店家能負擔的租金與高峰相比就相差數10萬元，長時間下來難以為繼。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高租金導致店面空置商圈沒落，最早發生在忠孝商圈，不過近年租金大幅下修，從2014、2015年單坪店租普遍在4000~30000元，現今實價登錄的店面單坪月租金已落在2000~9000元。從此來看，店家能接受和負擔的金額不同以往，無力負擔高店租的店家也移轉至2、3線商圈，降租似乎還是擋不住關店的速度，店面空置的真正關鍵，在於消費人潮的流失。
屋比房屋總經理葉國華深有同感表示，商圈人潮流失的背後，正是凸顯出整體商圈面臨3大挑戰。首先，疫情加速人們改變消費形態，網路電商衝擊店面的收入。根據谷歌智慧消費關鍵報告調查，2020年2~5月網路購物花費增加54%，而有超過4成消費者減少前往實體通路。
店面投資效益大打折扣
其次，來自同是零售業的競爭。近年量販賣場、百貨公司功能持續擴張，像是家樂福、大直美麗華、信義新光百貨不時有主題活動，集客效益顯現，同時也能滿足老中青三代一站購足的消費需求。另外，還有商圈本身的問題，例如缺乏經營特色和賣點、同質性過高或者高度仰賴國際觀光客，這些加總起來的因素，都讓商圈重返榮景蒙上影陰。
對比住宅市場熱況空前，店面空置居高不下是否失去投資價值？中國回台的台商也私下透露，這幾年中國實體店面式微，他們早就看得一清二楚，台灣恐怕也逃不掉這一波倒閉潮，錢拿回來放在住宅或商辦，就是不敢投資店面。
根據住商機構以實價登錄資料統計，2020年前10月台北市店面交易共155件，較前一年同期減少53%；過往金店面聚集的一級戰區，像是西門區、士林區交易件數也比同期大幅減少6、7成。
過去投資店面有「一鋪旺三代」的說法，主要在於具有穩定租金收益和長線增值效益，但現今來看這兩點不再吃香。黃舒衛分析，前者是面臨高空置率的問題，收租效益遞減；後者則是前一波打房課徵騎樓稅，加上2016年房地合一稅實施，店面贈與節稅效益大打折扣，交投不再熱絡，自然增值空間就很有限。