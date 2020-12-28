歐肯白蘇維濃桶限量上市　年終不容錯過的舌尖饗宴！

以堅守1823年立基的三次蒸餾傳統工序聞名於世，將蘇格蘭低地威士忌風格展露無遺的歐肯（Auchentoshan）單一麥芽威士忌，在2020年大放異彩，不僅於世界規模最大的ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）拿下三面金牌殊榮，更選在2020年的尾聲隆重推出全球限量新品「歐肯白蘇維濃桶」，徹底撼動傳統框架侷限，並加碼舉辦「歐肯想不到吧BAR」驚喜餐酒搭配、品酩饗宴活動，令威士忌迷們引頸企盼。

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熱愛蘇格蘭威士忌的酒迷們應該都知道，不同於多數蘇格蘭蒸餾廠選用的二次蒸餾工法，歐肯是全蘇格蘭唯一堅持使用三次蒸餾工序的單一麥芽威士忌品牌，至今近200年。歐肯之所以願意花費人力、時間進行多一次蒸餾，只為了讓威士忌原酒更純粹、更純淨，分離雜質，創造細緻、迷人的靈魂。就像主廚奮鬥至今的人生歷練一樣，忠於初衷、專心致志，經過不斷蒸餾、淬煉，得出現在的成就。

也因為歷經三次蒸餾的淬煉，威士忌原酒更能將陳年橡木桶的獨特風味與醇美口感體現極致，將於台灣2020年12月限量發售、2021年3月正式上市的新品「歐肯白蘇維濃桶」，即是把完成三次蒸餾的威士忌原酒，注入白蘇維濃桶之中，讓強烈剛毅、勇猛率真的威士忌酒體，與優美細緻的白酒風味完美結合，尤其在冰鎮過後，滿溢著淡雅輕盈的花香與葡萄、青蘋果等清新果香，純淨冷冽的酒體更顯溫潤優雅，入喉不燒灼，著實令人驚艷。



▲冰鎮過後，歐肯白蘇維濃桶更顯溫潤優雅。(圖/品牌提供) 除了冰鎮純飲富饒興味，歐肯也特地與時尚媒體GQ攜手合作，精挑細選台灣三家承襲米其林星期主廚經驗的人氣餐廳，分別為FirePlay Taipei、山男YAMASAN和LSD Café Salon，於12月23日至2021年1月24日推出「歐肯想不到吧BAR」餐酒搭配期間限定活動，特別選用歐肯12年、三桶以及全球限量新品白蘇維濃桶等酒款，搭配多款驚喜滿分、意想不到的美味料理。



▲「歐肯想不到吧BAR」選用歐肯12年（左）、三桶（右）以及全球限量新品白蘇維濃桶（中）搭配美味佳餚。(圖/品牌提供) 為讓更多威士忌迷體驗歐肯的純淬柔順酒液，額外加碼四場歐肯品酩饗宴活動，FirePlay Taipei將於2021年1月18日晚間18:00-20:00與20:15-22:15舉辦品酩活動，歐肯粉絲回饋特別報名費 2500/人 (店內原價3960)，每場席次限量10名。





山男YAMASAN將於2021年1月19日晚間18:00-20:00舉辦，報名費 2500/人，限量30名；LSD Café Salon將於2021年1月20日晚間18:00-20:00舉辦，報名費為2000/人（當日現場可折抵購買歐肯酒款500元，每人每次僅限折抵一次），限量20名。









