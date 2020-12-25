台灣高雄市大學校友會聯合會　陳建宏傳承接棒

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臺灣高雄市大學校友會聯合會，已經邁入第四年，加入的各校校友會，含蓋高雄各大學，共有13所大學校友會加入，包含高雄醫學大學校友會、中山大學校友總會、高雄師範大學校友會、高雄大學校友總會、正修科技大學校友會、義守大學校友會、高雄市文藻外語大學校友會、輔英科技大學校友總會、樹德科技大學校友總會、高苑科技大學校友會、高雄市立空中大學校友總會、高雄餐旅大學校友會全國總會、高雄第一科技大學校友總會。
第三屆雷祖綱理事長，是台灣漁業界知名的企業家，雖公務繁忙，又碰上全球新冠肺炎風暴，但過去一年，雷祖綱只求付出與承擔，仍舉行各項活動，並投注社會公益，使得雄大會成為一個深具社會影響力的社團，也吸引數十名各校會菁英響應參與，在這個平台裡，會員共同學習、成長、歡樂及體驗交流，宏觀了視野，也造福了社會。
交接典禮冠蓋雲集，來自各校友會的菁英，共聚一堂見証歡欣時刻，陳建宏溫馨接下第四屆會長，任重道遠，他曾任高雄市牙醫師公會理事長、高雄醫學大學校友總會理事長、高雄市東區扶輪社社長，目前仍是牙醫診所院長，在社會上有著極佳的聲譽，經營事業有成，平常更熱心公益。
陳建宏表示，傳承前輩的精神，將更加用心推動各校友會的連繫網絡，讓雄大會成為凝聚情感，資源共享，學習成長的優質平台。
交接典禮上，雷理事長也頒發感謝狀，感謝理監事、秘書長木盛政利、副秘書長吳苡菱、財務長劉守源、秘書吳婷綿及六大主委一年來的辛勞。而高醫校友會則有多名醫師現場精湛的音樂演出，高師大校友會熱舞表演，輔英大學校友會則在理事長徐麗月帶領下演出鼓陣，讓活動充滿歡笑及溫馨。