陰雨連綿的臺北冬季，您有多久沒有抬頭仰望天空了?為營造臺北東區街區巷弄浪漫的耶誕驚喜氛圍，臺北市商業處與台北市東區商圈發展協會於今(24)日起至110年3月7日辦理「東區漫步在雲端」，於瑠公公園、敦化南路1段160巷、敦化南路1段分隔島、敦化南路1段161巷及忠孝東路4段205巷尾，裝飾各種療癒夢幻雲朵，今(24)日臺北市政府黃副市長珊珊也親臨現場，為活動揭開序幕，在繁忙的日常放緩腳步，邀您跟著超療癒夢幻雲朵，與悠閒的街區相遇，陪您度過冬日的每個節慶時分!

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▲期間限定！跟著棉花糖雲朵 一起「東區漫步在雲端」。（圖／資料照片）

× ▲期間限定！跟著棉花糖雲朵 一起「東區漫步在雲端」。（圖／資料照片）

臺北市副市長黃珊珊表示，為活絡東區商圈發展，本府自108年推出「一個再定位—商圈再定位，三個主策略—強化主題空間、規劃人行系統、活絡捷運地下街」推動忠孝東區振興計畫，總計19項工作項目，於去年度已完成17項，東區公共空間再規劃屬於中長期計畫持續推動中，另今年持續收斂台北市東區商圈發展協會及當地意見，推動18項工作項目進行軟硬體升級，截至12月已完成10項工作項目，如:瑠公公園景觀改善、敦化南路1段160巷及161巷跨路串連及與東區商圈協會自3月起辦理綠美丘市集、顆顆書店市集及東區商圈週年慶等串聯行銷活動，吸引人潮前來遊逛，發掘東區街區特色質感的風貌。

▲今年「東區漫步在雲端」除了11月以全新面貌與市民見面的瑠公公園內，也妝點超可愛發光雲朵椅及大型流星雨拍照牆外，另透過燈飾和雲朵的巧妙搭配以三種不同的氛圍主題打造東區最美巷弄。（圖／資料照片）

× ▲今年「東區漫步在雲端」除了11月以全新面貌與市民見面的瑠公公園內，也妝點超可愛發光雲朵椅及大型流星雨拍照牆外，另透過燈飾和雲朵的巧妙搭配以三種不同的氛圍主題打造東區最美巷弄。（圖／資料照片）

▲今日活動一浪漫上線便吸引民眾漫遊在東區街區巷弄及瑠公公園，沉浸在療癒的雲朵裡，拍下許多美麗的回憶，於3種主題氛圍區及瑠公公園打卡換取童趣棉花糖，找到與自己心靈契合的一隅!（圖／資料照片）

× ▲今日活動一浪漫上線便吸引民眾漫遊在東區街區巷弄及瑠公公園，沉浸在療癒的雲朵裡，拍下許多美麗的回憶，於3種主題氛圍區及瑠公公園打卡換取童趣棉花糖，找到與自己心靈契合的一隅!（圖／資料照片）

台北市東區商圈發展協會理事長韓修和表示，去(108)年東區商圈自頂好廣場延伸周邊主要幹道及巷弄佈設燈飾點亮東區的夜晚，帶給店家及民眾繽紛的回憶，今年「東區漫步在雲端」除了11月以全新面貌與市民見面的瑠公公園內，也妝點超可愛發光雲朵椅及大型流星雨拍照牆外，另透過燈飾和雲朵的巧妙搭配以三種不同的氛圍主題打造東區最美巷弄，在敦化南路一段160巷的「漫步白天好心情」、敦化南路一段161巷的「漫步慵懶午後晚霞」及忠孝東路四段205巷的「漫步閃耀星空下」，讓民眾感受天空在不同時間的色彩與光影變化，體會天空的萬種風情!



▲透過燈飾和雲朵的巧妙搭配以三種不同的氛圍主題打造東區最美巷弄。（圖／資料照片）

× ▲透過燈飾和雲朵的巧妙搭配以三種不同的氛圍主題打造東區最美巷弄。（圖／資料照片）

▲透過燈飾和雲朵的巧妙搭配以三種不同的氛圍主題打造東區最美巷弄。（圖／資料照片）