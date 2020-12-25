「心臟癌症」 肺動脈高壓　醫籲：風險族群走不完綠燈要小心

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斑馬線走不完？自體免疫疾病當心肺動脈高壓
行走能力與心肺健康息息相關，同時可能是反映潛在疾病的指標。一旦自覺走不遠、走路容易喘，甚至過馬路時無法在小綠人倒數前走完斑馬線，且本身是自體免疫疾病族群，就要當心是否為「肺動脈高壓」所致。患有硬皮症的林姓女子指出，10年前因多次咳嗽暈倒，送醫後赫然發現已併發肺動脈高壓，回想當時還以為是老化導致行走能力下降。呼籲自體免疫疾病患者，切勿輕忽肺動脈高壓危機。
臺北榮民總醫院過敏免疫風濕科主任蔡長祐指出，容易併發肺動脈高壓的自體免疫疾病族群，諸如全身性紅斑狼瘡、硬皮症、類風濕關節炎、或其他結締組織疾病等。當自體免疫系統出問題時，免疫細胞會聚集並攻擊血管周遭，造成血管發炎、變硬、血管壁增厚，血管變窄，導致心臟要花更大的力氣才能輸送血液，因而形成肺動脈高壓。
蔡長祐說明，肺動脈高壓的症狀喘、咳、疲憊等，對於年紀大的自體免疫疾病患者特異性不高，不容易於返診時與醫師討論，若醫師沒有追問或進一步轉診安排侵入性的檢查也很難評估或確診，提醒自體免疫疾病患者可以在日常就對於肺動脈高壓、心肺功能等有所警覺。
肺動脈高壓如心臟癌症 看小綠人注意警訊
一般人的行走速率大約是1秒1.2公尺以上，國內主管單位所設計的過馬路小綠人，是以每秒0.8至1公尺為準，一般人照正常步行速度，都可在時限內通過馬路。蔡長祐指出，自體免疫疾病患者，可以利用過馬路小綠人為基準，當發現步行能力突然衰退且易氣喘吁吁，表示心肺功能可能有問題。
由於自體免疫疾病患者容易併發肺動脈高壓，再加上肺動脈高壓會持續惡化、五年存活率較乳癌、大腸癌更不理想，素有「心臟癌症」之稱。提醒自體免疫疾病族群，平日若有喘、咳、疲憊等症狀，需立即與免疫風濕科醫師反應，或轉介心臟內科進一步檢查。臺北榮民總醫院過敏風溼科12月14日起設置「PK小綠人」專區，提醒病友及家屬，注意肺動脈高壓警訊。
自體免疫疾病族群 當心喘咳血腫暈
臺北榮民總醫院心臟內科宋思賢主治醫師解釋，肺動脈高壓就是肺動脈的高血壓，因為壓力過大導致心臟必須更努力工作，才能將血液送出，當壓力越來越高，心臟負荷就會更重，最後造成右心室肥大、衰竭，甚至死亡。當肺部血液供給不足，患者容易因缺氧而呼吸急促、疲倦。因此常見症狀包括:咳嗽、因微血管破裂而導致咳血、腳部血液難流回而造成水腫、甚至運動時肺壓上升過度而造成活動性的暈厥。
一旦出現「喘、咳、血、腫、暈」五大症狀，若本身是高風險族群的免疫疾病患者，更應盡早和風免科醫師討論，轉介至心臟科做進一步檢查，除了利用心電圖、心臟超音波、X光片等檢視患者是否有右心肥厚、擴大外，還需要透過右心導管 來確診。由於血壓計無法測量右心的肺動脈血壓，因此無論喘不喘，高風險者都應每半年到一年做一次心臟超音波檢查。
臺北榮民總醫院心臟內科常敏之教授補充說明，肺動脈高壓可分為「原發性」和「續發性」兩種，前者的發病原因不明，後者則是由疾病、藥物、毒素或感染等所引發。在缺乏適當藥物治療的情況下，將近一半的病患可能在三年內死亡 。積極治療肺動脈高壓，雖然不見得能將肺壓控制到完全正常，但只要有效將肺壓降低，生活品質可望和常人相同。
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