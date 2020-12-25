▲ 環保、性能兼具 Volkswagen 21 年式新車搭載最新 EA211 evo 引擎

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台灣福斯汽車率先採用 EA211 evo 引擎於 2021 年式 T-Roc 280 TSI 車型，隨後 T-Cross、Touran 與 Tiguan Allspace 也分別跟進，同時全新 2021 年式 T-Cross、Touran 與 Tiguan Allspace 採用第三代 MIB 全新介面的 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機，再加上部分可和 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表同步顯示的原廠中文導航功能，搭配新增多項科技配備，提供消費者直覺便利的數位化購車需求。
EA211 引擎自 2012 年首搭於 Golf 7 代車型後獲得巨大成功，原以 1.2 升／1.4 升容積為主的 TSI 引擎歷經多年精進發展各項技術細節後，成為時下最新 1.0 升／1.5 升之 EA211 evo 系列。此具引擎採用多項獨家先進技術，如高壓縮比燃燒過程可提升整體燃燒效率；共軌噴射系統均以最高 350 bar 的燃油噴射壓力運作，精確霧化燃油達到完全燃燒；引擎本體採用精密製程的鋁質曲軸箱，不僅重量輕且缸壁以 0.1 公分的電漿噴塗後減少曲軸摩擦，減少阻力耗損，透過所有技術加持，讓整體運作充滿效率，達到最大馬力 150ps 和最大扭力25.5kgm 動力平衡點。
此外，1.5 升之 EA211 evo 四缸引擎擁有 ACT 主動式汽缸休止管理系統，在動力需求較低的行駛狀況下，可在 1400 至 4,000 rpm 的轉速範圍內與最高時速 130 km／h 之下，引擎自動讓 2 汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油，搭配可過濾廢氣中剩餘物質的汽油微粒過濾器，有效攔阻排放廢氣中的碳微粒，達到節能減碳的環保排放。EA211 evo 引擎已成為 Volkswagen 在台未來數年的核心動力選擇。