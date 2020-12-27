遭路人酸拿哀鳳沒用AirPods！她神級耳機一拿出　網跪了

藍牙耳機近年來掀起一波熱潮，聽音樂、講電話都能包辦，並且不會再受到「耳機線打結」的困擾，因此成為不少人的手機必備配件，對此，也有一名女網友日前搭捷運時，拿出自己的藍牙耳機準備聽音樂，豈料竟遭路人酸「拿唉鳳不用AirPods 」，而她也PO出自己的耳機，貼文一出，網友全跪了。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「抱歉，我不是用AirPods 」為題發文，表示近日下班搭捷運時，對面坐了兩個看起來很像國、高中的女生，而原PO也一如往常的拿出藍牙耳機戴上並開啟環境音，正在挑歌曲時聽到對面的妹妹說「哈哈，用唉鳳不用AirPods ，還買沒牌子的無線耳機」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「抱歉，我不是用AirPods 」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出自己的藍牙耳機。（圖／翻攝自《Dcard》）

事實上，原PO的這副藍牙耳機的牌子為Sennheiser 森海塞爾，來自德國，是世界著名的音訊裝置品牌。而根據原PO所說，自己的耳機為該牌「75週年版本」耳機，經查詢後得知，該耳機建議售價為9990元。（編輯：郭佩蓉）