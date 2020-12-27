遭路人酸拿哀鳳沒用AirPods！她神級耳機一拿出　網跪了

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遭路人酸拿哀鳳沒用AirPods！她神級耳機一拿出　網跪了

編輯中心/綜合報導

2020-12-27 23:52:09｜2020-12-28 00:12:21

▲一名女網友日前搭捷運時，拿出藍牙耳機準備聽歌，豈料竟被路人酸「用唉鳳不用AirPods」，貼文一出，引起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲一名女網友日前搭捷運時，拿出藍牙耳機準備聽歌，豈料竟被路人酸「用唉鳳不用AirPods」，貼文一出，引起熱議。（示意圖／取自unsplash）

藍牙耳機近年來掀起一波熱潮，聽音樂、講電話都能包辦，並且不會再受到「耳機線打結」的困擾，因此成為不少人的手機必備配件，對此，也有一名女網友日前搭捷運時，拿出自己的藍牙耳機準備聽音樂，豈料竟遭路人酸「拿唉鳳不用AirPods 」，而她也PO出自己的耳機，貼文一出，網友全跪了。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「抱歉，我不是用AirPods 」為題發文，表示近日下班搭捷運時，對面坐了兩個看起來很像國、高中的女生，而原PO也一如往常的拿出藍牙耳機戴上並開啟環境音，正在挑歌曲時聽到對面的妹妹說「哈哈，用唉鳳不用AirPods ，還買沒牌子的無線耳機」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「抱歉，我不是用AirPods
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「抱歉，我不是用AirPods 」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
「聽到之後，我用剛下班的喪屍臭臉看了她一眼，她可能以為我沒聽到，整個人抖了一下」，於是原PO繼續挑要聽的歌，選好之後便放下手機，靜靜地看著對面的妹妹，「可能我的視線太赤裸，他們開始有點手足無措，握著唉鳳的手在包包裡東摸西摸，啊，原來是要拿AirPods 給我看呢」，她也在文末說道，「抱歉啊妹妹，我用唉鳳，但沒有用AirPods ，因為我用深海蛇（暱稱）啊，不過跟他們說，他們大概也不知道吧，猶豫很久沒買果然是對的，75週年版本真香」。

▲女網友PO出自己的藍牙耳機。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出自己的藍牙耳機。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，引起熱議，「價值觀偏差的妹妹」、「怎麼會有這麼兩光又沒家教的人」、「不用理會這種人 自己用的爽最重要」；也有知道該耳機牌子的網友留言，「太壞了啦，這個跟airpods怎麼比啦，根本石頭敲雞蛋」、「深海蛇，真香」、「好想買深海，買不起啊啊啊」、「2副2代的錢還買不起這對耳機」、「傳說中的無限深海蛇，比馬里亞納海溝很深的那種，矮爾帕怎麼比」、「這個很貴的好嗎」。

事實上，原PO的這副藍牙耳機的牌子為Sennheiser 森海塞爾，來自德國，是世界著名的音訊裝置品牌。而根據原PO所說，自己的耳機為該牌「75週年版本」耳機，經查詢後得知，該耳機建議售價為9990元。（編輯：郭佩蓉）

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