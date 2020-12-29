胃癌日奪6.5條人命　吃不下消化不良是前兆！醫籲風險族群及早照胃鏡

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台灣胃癌常年名列十大癌症之中，每年奪走超過2,300條人命。根據每年癌症發生與死亡統計顯示，胃癌新增人數雖然呈現下降趨勢，但死亡人數始終居高不下，平均每天超過6.5國人死於胃癌。同時，胃癌早期症狀如食慾不振、消化不良、變瘦，與一般胃炎或消化性潰瘍相似，惟有改變飲食及及早篩檢方為預防之道。
台灣癌症基金會執行長、血液腫瘤科醫師賴基銘教授表示，胃癌與飲食習慣、胃幽門螺旋桿菌等因子相關，而只要能減少醃漬、煎炸、燒烤、煙燻類食物，達到「天天彩虹蔬果579」的飲食原則，並且避免幽門螺旋桿菌感染，就能有效預防胃癌風險。
6成胃癌一發現就晚期 無法手術須用針劑化療
臺北榮民總醫院腫瘤醫學部部主任趙毅表示，每年胃癌死亡人數佔發生人數近50%，與胃癌症狀辨識不易、國人較少照胃鏡習慣，導致6成診斷時已是晚期胃癌有關。其中更有超過4成為轉移性胃癌，病人無法接受手術，須用化療藥物控制。由於針劑化療易有厭食、噁心、腹瀉、虛弱、手足症候群、皮疹、心悸、血球異常等副作用，病人體力負擔大，也影響接受後線治療的意願。
臺北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤免疫治療中心主任陳明晃說明，胃癌病人如果體力足夠，第一線化療最常用的處方，是一種口服化療搭配一種針劑化療。二線化療健保則只有給付針劑化療，所幸12月起國內已經將新型口服化療藥納入健保，讓需要接受第三線治療、體力較差的病人，有了新的治療希望。
晚期胃癌新型口服化療藥 周休二日助控制病情
陳明晃表示，對晚期胃癌病友而言，以往在針劑化療失效就沒有好的治療選擇，現在健保給付的新型口服化療藥，副作用比第一線、第二線治療小且治療便利，超過4成病患可控制疾病不惡化。陳明晃指出，新型口服化療藥的治療模式有如「周休二日」，病人一天吃兩次、吃5天休2天，兩周療程結束後休息兩周，大幅降低身體負擔。
過去晚期胃癌平均存活期約9到11個月，再加上後線治療未有給付，不少年長患者考量經濟因素與晚輩家計負擔，寧可選擇放棄治療。陳明晃認為，非常感謝健保為晚期胃癌族群帶來「年終大禮」，新型口服化療物通過給付後，病人的生活品質與存活有望進一步改善。
早期胃癌難覺察 有病史飲食作息不正常宜作胃鏡
醫師提醒，胃癌早期徵兆不易察覺，曾有癌症病史、生活作息不正常、嗜吃油炸類、醃製類食物的族群，建議及早接受胃鏡檢查。此外，國人癌症漸有年輕化趨勢，40歲以上建議2年進行一次全身健檢，並且搭配胃鏡檢查。
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