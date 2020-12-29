▲ Toyota「色廊2.0」跨界合作 追蹤 IG 拿折扣

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色廊2.0以「12個顏色 ╳ 12個夢境」貫穿展覽，包含擁有奇幻力量的神祕黑洞、摩洛哥風情的粉紅沙漠、藏身於秘境之中的獨角獸及阻擋惡夢的純白捕夢網等，展覽亦結合心理學家獨家設計的顏色心理測驗，讓觀展者探索夢境的無限可能。Toyota 本次與色廊展跨界合作，以「Drift into Love駛進幸福 使勁愛」為主題設置「絲絨紅」的創意場景。展區中設計了三個最佳拍照點，包含「遇愛轉角鏡」、「滿溢而出的幸福泡泡」與「浪漫玫瑰花牆」，更將象徵幸福的玫瑰花佈滿車輛移動路徑，搭配 Toyota Prius c。
凡追蹤 Toyota 官方 IG（帳號: @toyotatw）的粉絲，於現場票亭購票出示追蹤畫面，即可享有 Toyota 粉絲票券優惠價（原價 320 元，Toyota IG 粉絲優惠價 270 元），更可享有購買 IG 列印機照片即贈展覽紀念幣之專屬福利。此外，Toyota 的網路直播節目「TOYOTA TV」將於 12 月 31 日周四晚上八點播出「色廊2.0擺拍企劃」，邀請陳敬宣導覽 12 個夢境主題，及教學網美拍照角度，鎖定直播互動留言，亦有機會獲得免費展覽門票。活動詳情辦法請追蹤 Toyota 官方社群平台。
【展覽及社群資訊】
展覽名稱：色廊展2.0 - 夢境製造所
展覽期間：2020.12.26－2021.4.5（除夕休館）
展覽時間：每日10:00－18:00（17:30停止售票、入場）
活動地點：華山1914文創產業園區 中4B
防疫措施：展場每日皆會消毒，工作人員ㄧ律佩戴口罩及每日量體溫。民眾入場需配合實名登記、配合量測體溫(高於37.5度，不得入場)、配戴口罩、使用酒精消毒手部，及建議保持1.5公尺安全社交距離。
活動官方網站：http://uevent.udnfunlife.com/colorgallery2/
Toyota 官方 IG: https://www.instagram.com/toyotatw/
Toyota TV 直播平台: https://www.facebook.com/ToyotaTV.tw