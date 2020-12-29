▲ Volvo S60、V60 全新年式 182 萬起 新增 T8 PHEV 旗艦車種

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際富豪汽車正式宣布全新年式 Volvo S60、V60 正式抵台，全車系升級 48V 動力系統輔助傳統汽油引擎，更首次導入 T8 Recharge PHEV 旗艦動力，展現品牌逐步落實「新能源專家」承諾。
Volvo 為實現「50% 油電車、50% 電動車」既定目標，陸續為旗下產品進行動力升級，全新年式 S60 與 V60 亦配有 48V Mild Hybrid 第三代 Drive-E 動力系統，入門 B4 動力擁有 197hp/30.6kgm 的最大出力，B5 動力則可輸出 250hp/35.7kgm，而 48V Mild Hybrid 系統能增加額外 14hp 供車輛起步或瞬間加速之用，讓車輛加速反應更靈敏，創造平順的引擎啟動，減少 Start/Stop 怠速啟動時的震動，減輕 12V 電瓶的負擔，進而提升引擎燃油經濟性、減少碳排放。
全新年式 Volvo S60 與 V60 另一大重點升級則在於導入旗艦 T8 Recharge PHEV 雙能電動車型，相較過往 T6 PHEV 動力大幅增漲為 390hp/65.3kgm 的強悍水準，並在 11.6 kWh 鋰電池組幫助下擁有 57 公里的純電續航力、52.7km/L 的平均油耗。透過高速用油、低速用電的駕駛方式，於國道等平穩高速路段開啟充電功能，於都會區慢速行駛時轉為純電駕駛，無痛進入純電生活且無須負擔里程焦慮，使通勤更加節能環保。
除了動力升級外，中央扶手新增無線充電板（T8 車型不支援） ，提供後方乘客 USB Type-C 插槽以便充電，車室空氣科技隨年式更新升級為 AAC 高效複合清淨科技，經 SGS 實驗證明其可過濾 99.9% PM 2.5 懸浮微粒、更小的 PM 0.3 可過濾 98.3%，駕駛可透過中控螢幕上的 APMS 車室空氣微粒監測系統掌握車室狀態，與 Clean Zone 純淨車室系統攜手把關車內的空氣品質。
全新年式 S60 與 V60 皆導入三款車型，分別為 B4 Momentum、B5 R-Design 與 T8 Recharge Inscription，2021 年式 S60 售價 182 萬起、V60 為 187 萬起，現在入主 B4 Momentum 車款更可享有雙前座四向電動腰靠調整、副駕駛座記憶功能、雙前座電動腿部延伸支撐、HUD 圖形化抬頭顯示介面、360 度環車輔助攝影機、Sensus 資訊暨衛星導航控制介面、手機無線充電功能、Harman Kardon 多媒體音響系統及 AAC 高效複合清淨科技等超過 10 萬元的配備升級。
全新 2021 年式 Volvo S60 建議售價：
B4 Momentum 182 萬
B5 R-Design 222.2萬
T8 Recharge Inscription 264 萬
全新 2021 年式 Volvo V60 建議售價：
B4 Momentum 187 萬
B5 R-Design 227.2萬
T8 Recharge Inscription 269 萬