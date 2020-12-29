腸癌居首、肺癌激增　十大癌症最新統計，專家：４篩檢做好做滿

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由於人口老化快速、不健康的生活型態，癌症發生人數呈現上升趨勢。衛福部國健署今（29）公佈癌症發生資料，國內107年總癌症人數達11萬6131人，較前一年增加4,447人。最新十大癌症排行為：大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。大致排序與前一年相同，惟子宮體癌發生率超越食道癌，重列十大癌症排名中。
男性癌症高出女性19.8% 口腔癌、食道癌多10倍
按照男女比例分析，男性十大癌症為大腸癌、肺癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。其中，肺癌超過肝癌，成為男性第二大癌症。另外，攝護腺癌發生率上升，顯示邁入高齡化社會，男性需警覺攝護腺癌風險。
女性十大癌症為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、肝癌、子宮體癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。與去年相比，肺癌今年超越大腸癌，成為女性十大癌症第二名。其中，甲狀腺癌高居女性癌症第四名，更是不分男女十大癌症發生年齡中位數最輕者，女性應注意甲狀腺健康問題。
在癌症標準化發生人數上，男性為341.3人，女性為284.7人，男性比例高出女性19.8%，而男性更要注意抽煙、檳榔、飲酒有關的癌症。國健署指出，男性口腔癌與食道癌的標準化發生率，高達女性的10.8倍與14.8倍。國人需有定期接受口腔黏膜檢查的預防意識。
大腸癌發生人數最多 肺癌增加人數破千
從107年統計來看，大腸癌仍為發生人數最多之癌症，但50歲至84歲的各年齡別發生率均下降，標準化發生率下降也最為顯著，顯示大腸癌篩檢防治之成效。肺癌在十大癌症中為死亡率第一名，且一年新增人數高達1,063人，是增加人數最多的癌症。不過，早期肺癌發現率已升高至31.1%，較10年前成長2.1倍。推測與推動低劑量電腦斷層掃描有關。根據台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識，建議篩檢族群為50至80歲間重度吸菸者──抽菸史超過30包／年，目前仍在抽菸或戒菸時間未超過15年的民眾；以及有肺癌家族史的民眾。
發現癌前病變增加存活率 定期做四大防癌篩檢
國民健康署王英偉署長呼籲，為早期發現癌前病變或癌症，民眾應定期接受防癌篩檢。WHO資料顯示，約有3至5成的癌症是可以避免的。國內目前所推行的四項防癌檢查：子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查，均可降低癌症死亡率及存活率，統計分析如下：
1.每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率
2.定期口腔黏膜檢查，可降低嚼檳榔、吸菸習慣男性26%口腔癌死亡風險
3.每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率
4.子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率
國健署提醒，民眾若篩檢結果為陽性，應儘速至醫療院所接受確診，惟及早確診與治療，可提高癌症存活率。雖然新冠肺炎仍處全球大流行階段，國人仍應定期健檢、確診與妥善治療。進入醫療院所篩檢時，則應配戴口罩，保護自己也保護他人。
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