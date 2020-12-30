求職妹爽被台積電錄取！「職缺」曝光 內行暴動：快點去
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 10:53:39
今年受到新冠肺炎影響，國內不少產業都受到衝擊，許多剛畢業的新鮮人也苦嘆工作難找。不過，近日一名女網友分享，自己最近應徵上了晶圓代工龍頭「台積電」的行政，但由於薪水很低，讓她非常猶豫，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「最近有幸收到台積電南科的聘書，職稱是助理管理師，本薪只有2X，比我現職還要低，雖然也才低兩千，但如果到台南工作還要租房，人資也沒說出一定的分紅數字」。「加上朋友在裡面當工程師每天加班到翻過去，突然就開始懷疑自己是不是真的要進去？想懇請台積內行人當旁觀者給個建議，想轉職是因為在公司常常沒事做，什麼都學不到，每天都被晾在一旁，主管不看重自己，只會被分派一些不重要的雜事」。
貼文一出，網友紛紛回應「當然要去啊，台積電的履歷多好看啊，不去才傻」、「當然去啊，行政也有分紅啦，怎麼可能沒有！又穩定還可轉部門，穩穩做也是很好」、「台積行政讚啊，有機會當然去啊，做做看又不會少塊肉，就算分紅不多，福利該有的都有，準時上下班」、「我家人也是在GG當行政，真的有分紅啦」。也有不少人認為「無論薪水如何，台積電的履歷打出去就是漂亮，尤其在這疫情時期，是很重要的考量點」、「現在工作這麼難找，GG也不會倒閉，基本上一定要去吧」。（編輯：張嘉哲）