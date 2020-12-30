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討回公道　美商方美克斯公司自救會到法院抗議

記者黃守作/高雄報導

2020-12-30 14:03:39

▲美商方美克斯公司股東自救會到高雄地方法院抗議，請求法官速審該公司董事長方瑞豐涉及詐欺案，以還他們公道。(圖／記者黃守作攝，2020.12.30)
▲美商方美克斯公司股東自救會到高雄地方法院抗議，請求法官速審該公司董事長方瑞豐涉及詐欺案，以還他們公道。(圖／記者黃守作攝，2020.12.30)
美商方美克斯公司股東自救會於今(30)日上午，由自救會會長吳洋銘率投資人，到高雄地方法院抗議，請求法官速審該公司董事長方瑞豐涉及詐欺案，以還他們公道。
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▲來自高雄、台南、台中等地區的百餘位投資人，到高雄地方法院請求法官速審該公司董事長方瑞豐涉及詐欺案。(圖／記者黃守作攝，2020.12.30)
▲來自高雄、台南、台中等地區的百餘位投資人，到高雄地方法院請求法官速審該公司董事長方瑞豐涉及詐欺案。(圖／記者黃守作攝，2020.12.30)
美商方美克斯公司股東自救會會長吳洋銘率來自高雄、台南、台中等地區的百餘位投資人，到高雄地方法院抗議，請求法官速審該公司董事長方瑞豐涉及詐欺案，投資人在場高喊方瑞豐詐欺，以維他們的權益。
▲自救會會長吳洋銘(中)率投資人到高雄地方法院請求法官速審該公司董事長方瑞豐涉及詐欺案。(圖／記者黃守作攝，2020.12.30)
▲自救會會長吳洋銘(中)率投資人到高雄地方法院請求法官速審該公司董事長方瑞豐涉及詐欺案。(圖／記者黃守作攝，2020.12.30)
美商方美克斯公司股東自救會會長吳洋銘表示，他們向高雄地檢署按鈴控告詐欺的方瑞豐，於民國101年3月6日與美商方美克斯公司簽訂合作備忘錄，約定由方瑞豐提供91件珍貴文物給美商方美克斯公司，並由方瑞豐擔任美商方美克斯公司之董事長，合作期間為30年，而美商方美克斯公司則給付方瑞豐美金100萬元，且同意方瑞豐擁有美商方美克斯公司3億股普通股，作為雙方合作的對價關係。

▲高雄地方法院法庭擠滿美商方美克斯公司百餘位投資人。(圖／記者黃守作攝，2020.12.30)
▲高雄地方法院法庭擠滿美商方美克斯公司百餘位投資人。(圖／記者黃守作攝，2020.12.30)
吳洋銘會長指出，美商方美克斯公司董事長方瑞豐於103年竟向檢調單位檢舉美商方美克斯公司，在台灣有違法之疑慮，經高雄地方法院檢察署偵辦後，隨即到美商方美克斯公司及天暢國際藝術公司進行搜索，並會同古文物專家到場鑑定，經鑑定4件文物後，發現該4件文物均為贗品，乃合理推論其餘87件文物亦應為贗品。

吳洋銘會長並指出，他們在投資該公司時，方瑞豐訛稱其所提供的91件文物均為真品，導致美商方美克斯公司董事會決議提供美金100萬元及3億股普通股為代價，與方瑞豐合作，並將款項匯入方瑞豐之帳戶，對於方瑞豐之行為，顯然已經構成詐欺罪之嫌。
再者，檢調單位到美商方美克斯公司及天暢國際藝術公司搜索後，經由國內各大媒體大篇幅報導，對於美商方美克斯公司及天暢國際藝術公司的商譽，造成重大傷害，導致美商方美克斯公司的股東權益也受到影響，希望司法能夠還美商方美克斯公司清白，以維他們的權益。
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