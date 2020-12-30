討回公道　美商方美克斯公司自救會到法院抗議

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美商方美克斯公司股東自救會會長吳洋銘率來自高雄、台南、台中等地區的百餘位投資人，到高雄地方法院抗議，請求法官速審該公司董事長方瑞豐涉及詐欺案，投資人在場高喊方瑞豐詐欺，以維他們的權益。
美商方美克斯公司股東自救會會長吳洋銘表示，他們向高雄地檢署按鈴控告詐欺的方瑞豐，於民國101年3月6日與美商方美克斯公司簽訂合作備忘錄，約定由方瑞豐提供91件珍貴文物給美商方美克斯公司，並由方瑞豐擔任美商方美克斯公司之董事長，合作期間為30年，而美商方美克斯公司則給付方瑞豐美金100萬元，且同意方瑞豐擁有美商方美克斯公司3億股普通股，作為雙方合作的對價關係。
吳洋銘會長指出，美商方美克斯公司董事長方瑞豐於103年竟向檢調單位檢舉美商方美克斯公司，在台灣有違法之疑慮，經高雄地方法院檢察署偵辦後，隨即到美商方美克斯公司及天暢國際藝術公司進行搜索，並會同古文物專家到場鑑定，經鑑定4件文物後，發現該4件文物均為贗品，乃合理推論其餘87件文物亦應為贗品。
吳洋銘會長並指出，他們在投資該公司時，方瑞豐訛稱其所提供的91件文物均為真品，導致美商方美克斯公司董事會決議提供美金100萬元及3億股普通股為代價，與方瑞豐合作，並將款項匯入方瑞豐之帳戶，對於方瑞豐之行為，顯然已經構成詐欺罪之嫌。
再者，檢調單位到美商方美克斯公司及天暢國際藝術公司搜索後，經由國內各大媒體大篇幅報導，對於美商方美克斯公司及天暢國際藝術公司的商譽，造成重大傷害，導致美商方美克斯公司的股東權益也受到影響，希望司法能夠還美商方美克斯公司清白，以維他們的權益。