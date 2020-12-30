浴室狂漏水！師傅收「70萬工程費」　人妻臉綠：找到魔王

浴室是居家環境中容易發生意外的區域，因此遇到漏水的情況更得做好修繕、抓漏和防滑等準備。不過近日就有一名女網友發現家中浴室臉盆漏水後，找了看起來相當專業的水電行來檢測，沒想到師傅來看了一下後甚麼也沒做，回傳的合約書上卻寫著光是檢測費就要將近8萬元，整筆工程費用更是快要70萬，讓她忍不住傻眼直呼「我到底找了什麼大魔王？」。

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這名女網友在臉書《爆料公社二社》發文分享這個經驗，她提到自己是從網路上找來這間看似相當專業的水電行，對方先是派了專員來評估、檢測現場狀況，接著回公司後馬上印了份合約書，內容就明列了檢測費要7.8萬，當下沒有多想後也先簽下合約書並匯了款。

沒想到這還只是單純的「檢測費」，當原PO匯完這筆費用後，對方立刻派了2名師傅來花費將近4個小時檢查，接著又回傳了完整的施工合約書，綜合牆面漏水、抓漏止漏處理的費用整筆工程竟然要價70萬，加上先前附的檢測費、車馬費，她一算之下發現付出金額將近80萬，讓她相當傻眼感嘆「我到底找了什麼大魔王？瞬間感覺被騙錢，感覺被當盤子」。

▲整筆工程費算下來將近80萬。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社二社》）

許多網友看到合約書與該篇經驗文後也相當錯愕，紛紛留言表示「80 萬都可以做一整個家的裝潢，不止廁所了吧」、「確定是水電工程行不是詐騙集團嗎」、「確定是你家浴室，不是游泳池嗎」、「會不會是7800寫成78000你們還照付？」、「7萬8都快可以重做一間浴室了」、「檢測費78000，他們是不是一整年都在等你們啊」。

此外也有許多過來人分享自家修繕價格，「裝潢業者路過，7、80萬都可以幫你整間裝潢了」、「那天發現洗手台下方漏水，原來是阿匹克露了，連舊水龍頭一起換，加施工費才2500元」、「我這個月23號才叫人來檢測漏水，才花3000元」，另外也有網友建議「光看合約不準確，最好把問題點拍照起來尋問解決方式，或許是小問題自行解決，避免被當凱子敲詐，多家尋問，有可能住的是高級住宅，評估價位也會不一樣，先尋問看看自己有沒有認識，真的沒有再找有公信的詢問」。（編輯：楊智傑）