▲ Maserati MC20 超跑第二季登台！2020 銷售成長 7%

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從 2021 開始啟動

一窺 Maserati 的未來藍圖，我們可以看到在接下來的 5 年內，這個義大利百年品牌將呈現出前所未見的嶄新風貌，包含全新車款以及全新動力。





今年（2021），堪稱 Maserati 嶄新紀元的創始元年，Maserati Taiwan 預計即將發表的車款，首先是品牌首款搭載 48V 全新油電動力的豪華轎跑 Ghibli MHEV ；緊接著 Trofeo 全車系也將在 Q1 引進臺灣。而全新超跑，0-100 km/h 僅需 2.9秒，Maserati 重返賽道的 MC20，也預計將在 Q2 前於臺灣發表。此外，以中型 SUV 為架構的 Maserati 全新級距車款 Grecale，也有望在 Q4 全球首演。