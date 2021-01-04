特企／DLE 跨域新創交流　PITCH EVENT

日本 IP 整合型公司 – DLE 集團 (Dream Link Entertainment，日本東證一部公開上市)，在日本致力於 IP 整合、娛樂產業發展，並於今年注資美國 TRILLER(全球第二大短影音平台) 取得日本地區代理權。近年加入日本朝日放送集團後，開始擴張海外的投資，2019 年底投資台灣最大共享行動電源新創 ChargeSPOT，作為投資台灣新創的第一步。2020 年受到新冠肺炎的疫情影響，持續等待時機再度尋找台灣的優秀新創及企業，於 109 年 12 月 18 日與 AeSA 亞太品牌加速器共同舉辦『J＆T Business Crossover Pitch Event in Taiwan』活動，遴選七組台灣優秀的跨領域新創團隊，涵括平台服務、D2C、生化技術、EC、FinTech、機器人、AI、旅遊、IoT・IoE、IP 等創新領域，共同做商業模式發表。

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透過這次的台日實體x線上直播新創 Pitch 交流會，由台灣新創團隊進行創業簡報，與日本DLE 集團進行線上直播評選，讓台灣的優秀新創能獲得在日本市場的潛在投資機會與豐厚資源，並邀請台日兩地知名的創投擔任評審委員，其中日本與會代表包括：DLE 集團創辦人董事 - 椎木隆太先生；DLE 集團新規事業室 Producer - 中野将司先生；ABC 集團事業開發執行董事-小濱直人先生。台灣與會代表包括 Taiwan Startup Institute, CEO – 楊涵淳先生；BE Health Venture, Managing Partner – 陳彥諭先生以及 ChargeSPOT, CEO – 姜建丞先生。六位評審委員除了有豐富創投、加速器經驗外，ChargeSPOT 的共享行動電源服務，更在近年於台灣、日本兩地都獲得優異的成績，並於 2019 年底獲得日本 DLE 集團的投資。

此次獲邀參與活動的七組台灣新創團隊包括：





1. 第一組 - Eatgether：全台第一美食社交平台，陌生人能透過有趣的實體活動認識彼此，Eatgether 希望透過面對面的機會創造更多價值，目前平台四年內已舉辦過超過45萬次的活動。





2. 第二組 - MyProGuide：線上專業導遊平台，提供旅客找到安全並且專業的導遊服務，在旅遊過程中能夠更安心與彈性，目前線上共有來自東亞超過1萬名的導遊。





3. 第三組 - 3 SQUARE：透過 Kitchen as a service 以及虛擬品牌，以雲端廚房解決傳統餐飲業高人力、高房租的負擔。





4. 第四組 - Gemmi：提供藝術家推廣音樂作品，聚集核心粉絲並提高其利潤的解決方案。Gemmi 認為技術的最大價值之一就是改善人們創造，享受和分享想法和故事的方式。





5. 第五組 - USPACE：共享車位平台供應商，提出物聯網空間即服務(Spaceware As A Service)，擁有物聯網硬體開發技術與軟體研發平台，目前業務範圍擴及全台，憑藉軟硬體實力已輸出服務在日本正式落地，現為亞洲最大共享車位平台． USPACE在台北已擁有超過10,000處精華共享車位，累積超過50萬筆媒合訂單。





6. 第六組 - AuthMe：提供新一代數位身分認證解決方案，結合晶片證件查驗、深度學習訓練的臉部辨識及活體檢測，可以有效解決現行驗證流程難以確認證件真偽、使用者真實身分、使用者體驗差，及曠日費時又仰賴大量人力的問題。





7. 第七組 - Uniigym：提供線上線下結合的人工智慧雲端健身體感科技服務，





搭配家中和各類運動空間，以最低進入門檻讓消費者隨時隨地享受兼具專業與休閒娛樂的健身體驗。目前已與知名國際企業法商迪卡儂合作。

此次活動在疫情期間，以創新的直播連線方式，由台日兩端的評審委員共同評估適合投資與合作的台灣新創企業，媒合日本當地創新及創業資源，加速台灣新創團隊的成長，並在活動現場邀請 DLE 集團創辦人董事 - 椎木隆太先生，以及台灣的新創企業家代表：Taiwan Startup Institute, CEO - Ryan Yang，以及 ChargeSPOT 共享數位服務的創辦人姜建丞先生，共同直播連線進行線上論壇，分享在新冠肺炎的局勢下適合跨國展開的商業模式，期盼後續共同促成台灣新創與日本企業合作，以具有前瞻性的商業模式，創造後疫情時代的跨國合作模式，實現台日合作1+1>2的綜效。

