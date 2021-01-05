富邦金為何花490億併購日盛金？拆解「金金併」背後盤算

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果不其然，兩個月後富邦金控併購揮軍證券業，不若20年前只是地方型券商的七合一整併，這次的戰力與規格都大幅提升。
12月18日晚間8點半，富邦金控臨時召開重大訊息，宣布董事會通過以每股13元，公開收購日盛金在外流通超過50%股權，最終目標為取得100%股權，並規畫於法規允許範圍內盡速完成整併。一旦該案成功，將創下國內首樁「金金併」案例。而合併後，富邦金將在證券市場將取得「坐二望一」的有利位置，也意味著接下來韓蔚廷與程明乾身上的重責大任。
過去富邦金高度倚重銀行與人壽業務，2005年、2013年都啟動過組織改造，但壽險獲利占比仍高逾65%。2016年蔡明忠禮聘「外銀教父」陳聖德接任北富銀董事長後，積極提升銀行營運效能，證券業務則在2019年啟動，包括切割投信升格為金控子公司，韓蔚廷兼任富邦證券董事長後開始落實。
韓蔚廷掌舵 證券業務抬頭
由於過去極少金控總經理兼證券董事長的前例，外界一度好奇蔡明興的人事安排。然而，2020年北富銀先爆出高層施壓放款黑函，原擬於雙十節連假進行的核心系統升級更是狀況連連，都由韓蔚廷親上火線說明；執掌的證券事業則受惠於金融市場交易量大增，前11月稅後純益達4.65億元，較前一年同期成長271%，後市持續看好，也奠定韓蔚廷在富邦金的戰功。
根據券商公會資料，發現富邦證券經紀業務市占率5.54%（業界第3），日盛證券經紀業務市占率3.59%（業界第7），合併後可將市占率衝到9.1%；性格豪爽、執行卻相當細膩的程明乾對於併購後重整更是嫻熟，勢必將對市占率9.3%的市場老二凱基證券造成極大壓力。
根據富邦金控推估，該案已於16日取得金管會核准，公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止，估計收購總金額將從245.26億元（收購逾半）至490.42億元（全數收購），該收購價相對於日盛金控過去一個月均價溢價率為24.8%。
扯上肖建華 富邦金忙撇清
不過，該併購案也引發議論，首先，第4季前金融股評價低迷，富邦金為什麼當時不買，卻選在此時金融股翻漲時，突襲式發動非合意併購？再者，以日盛金股東結構來看，只要兩大股東│香港建群與日本新生銀行同意「應賣」，即可取得過半股權；若大股東不同意，富邦金要以不到3個月的時間買到逾5成股權的難度不小，屆時不是破局、賣出持股，就是須獲主管機關首肯，申請展延公開收購期間。
第3，據傳香港建群背後的實質掌控者為中國財閥「明天系」創辦人肖建華， 富邦過去積極布局兩岸三地，被認為雙方關係甚深，這是否意味著與「大股東」已達成共識？
對於外界疑問，韓蔚廷強調，收購目的主要是看上日盛金「小而穩健」，併購綜效預期能擴大富邦金控的銀行及證券業務，平衡人壽獲利占比偏高結構、響應政府金金併政策，且因是公開收購，不能、也沒有事先與日盛金股東溝通。他同時嚴正指出，併購日盛金與明天系沒有任何關係，此案也無任何政治因素。
究竟富邦金是否能排除萬難，順利完成收購作業，後續發展令人關注。